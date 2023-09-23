Lewat Vokalis Baru, Yovie & Nuno Tembus AMI Awards 2023

JAKARTA - Magis Yovie & Nuno tak lekang dimakan zaman. Setelah merilis single berjudul Misal, band ini berhasil masuk nominasi AMI Awards 2023 di kategori Duo/Grup Pop Terbaik.

Lagu Misal dirilis pada Desember 2022 lalu. Uniknya, lagu ini merupakan single perdana Yovie & Nuno dengan formasi terbaru, yaitu Muchamad Ahadiyat (gitar), Ady Julian (keyboard), Adhyra Yudhi (vokal), dan Chico Andreas (vokal).

Lagu ini ditulis oleh Arsy Widianto yang juga terinspirasi dari pengalaman pribadinya, bercerita tentang seorang lelaki yang ditinggalkan oleh sang kekasih, namun cintanya tetap untuk kekasihnya itu.