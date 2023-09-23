Aruma Kaget Masuk Nominasi Pendatang Baru Terbaik AMI Awards 2023

JAKARTA - Aruma meraih prestasi ketika memulai karier di belantika musik Indonesia. Tanpa disangka, Aruma mampu masuk nominasi Pendatang Baru Terbaik AMI Awards 2023.

Aruma pun senang bukan main. Dirinya merasa beruntung bisa masuk dalam kategori bergengsi tersebut.

"Siapa yang nggak senang masuk ke nominasi AMI Awards 2023 dan bersyukur masuk ke nominasi pendatang baru terbaik. Feeling blessed sebagai pendatang baru sudah bisa diapresiasi sebesar ini," jelas Aruma.

Dalam kategori ini, Aruma akan bertarung dengan musisi seperti Aziz Hedra, Bernadya, Gery Gany, Jageg Bulan, Salma Salsabil, dan Sridevi.

"Semoga yang terbaik untuk semuanya karena semua nominasinya deserve to be winner," ujar Aruma.

Diketahui Aruma debut di belantika musik Indonesia lewat lagu Muak. Hingga saat ini lagu Muak berhasil meraih lebih dari 123 juta stream.