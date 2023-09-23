Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Aruma Kaget Masuk Nominasi Pendatang Baru Terbaik AMI Awards 2023

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |00:30 WIB
Aruma Kaget Masuk Nominasi Pendatang Baru Terbaik AMI Awards 2023
Aruma masuk nominasi AMI Awards 2023 (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aruma meraih prestasi ketika memulai karier di belantika musik Indonesia. Tanpa disangka, Aruma mampu masuk nominasi Pendatang Baru Terbaik AMI Awards 2023.

Aruma pun senang bukan main. Dirinya merasa beruntung bisa masuk dalam kategori bergengsi tersebut.

"Siapa yang nggak senang masuk ke nominasi AMI Awards 2023 dan bersyukur masuk ke nominasi pendatang baru terbaik. Feeling blessed sebagai pendatang baru sudah bisa diapresiasi sebesar ini," jelas Aruma.

Aruma Kaget Masuk Nominasi Pendatang Baru Terbaik AMI Awards 2023

Dalam kategori ini, Aruma akan bertarung dengan musisi seperti Aziz Hedra, Bernadya, Gery Gany, Jageg Bulan, Salma Salsabil, dan Sridevi.

"Semoga yang terbaik untuk semuanya karena semua nominasinya deserve to be winner," ujar Aruma.

Diketahui Aruma debut di belantika musik Indonesia lewat lagu Muak. Hingga saat ini lagu Muak berhasil meraih lebih dari 123 juta stream.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917028/tayangan-ami-awards-2023-viral-netizen-ungkap-buruknya-kualitas-produksi-idbdIVIILo.jpg
Tayangan AMI Awards 2023 Viral, Netizen Ungkap Buruknya Kualitas Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/205/2917020/daftar-lengkap-pemenang-ami-awards-2023-2niq5DmRtA.jpg
Daftar Lengkap Pemenang AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916983/alasan-penggemar-lesti-kejora-murka-nonton-ami-awards-2023-9zq80VEeMX.jpg
Alasan Penggemar Lesti Kejora Murka Nonton AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916959/aziz-hedra-keget-berhasil-raih-ami-awards-2023-dD1CAT5xjm.jpg
Aziz Hedra Kaget Berhasil Raih AMI Awards 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916981/pemandu-acara-ami-awards-2023-salah-sebut-nama-pemenang-netizen-murka-k8rCq7Rb0v.jpg
Pemandu Acara AMI Awards 2023 Salah Sebut Nama Pemenang, Netizen Murka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/08/205/2916980/ami-awards-2023-netizen-keluhkan-konsep-dan-tayangan-buruk-snEJlpLR87.jpg
AMI Awards 2023, Netizen Keluhkan Konsep dan Tayangan Buruk
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement