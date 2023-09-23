Setelah 4 Tahun, TVXQ Lepas Kangen dengan Indonesia di SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE

JAKARTA - Idol grup TVXQ akhirnya kembali bersua dengan penggemar di Indonesia lewat SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (23/9/2023).

Di sela penampilannya, Changmin mengungkapkan kerinduannya pada Indonesia. Ia mengaku semangat menantikan hari ini untuk tampil memuaskan penggemarnya.

"Sudah lama sekali kami tak beri salam ke Indonesia. Terakhir 4 tahun lalu, terus tidak sabar pengin tampil," ujarnya yang disambut histeris penonton.

"Karena ini konser besar sekali, kami kangen ingin tampil, kami akan lepaskan, puaskan semuanya," sambungnya.

Changmin dan Yunho yang tampil mengenakan setelan berwarna biru gelap lantas melanjutkan aksinya membawakan lagu Hi Ya Ya! yang sekejap membuat penonton ikut bernyanyi.

Belum puas, mereka lanjut membawakan lagu Somebody to Love. Seketika gemuruh suara penonton memenuhi area Stadion GBK.

"Terima kasih Jakarta!" Teriak Yunho.