Super Junior Hentak GBK Lewat Black Suit hingga Bonamana

JAKARTA - Boyband asal Korea Selatan Super Junior menyemarakkan SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE yang digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu (23/9/2023).

Super Junior memulai aksi panggung dengan lagu Black Suit. Sangat cocok dengan penampilan para membernya dalam balutan pakaian bernuansa merah dan hitam.

Idol K-Pop generasi kedua ini masih tetap energik kala tampil di depan penggemar Tanah Air. Semangat penonton makin menggelora kala lagu Mamacita mulai terdengar.

Leeteuk, Heechul, Shindong, Siwon, Eunhyuk, Donghae, Ryeowook, dan Kyuhyun, kemudian berhenti sejenak dan menyapa fans Indonesia.

Siwon dengan perkenalan 'Mas Agung' yang merupakan nama julukannya di Indonesia. Dilanjutkan dengan sapaan manis rekannya, Kyuhyun.

"Aku cinta kamu," ujar Kyuhyun sambil menunjukkan simbol cinta dengan melengkungkan kedua tangannya.

Setelah itu, kedelapan member kembali membakar semangat dengan melanjutkan aksinya. Mereka membawakan lagu lainnya yang membawa nostalgia, yakni Mr. simple dan Bonamana.