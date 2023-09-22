Meiska Kolaborasi dengan Tohpati di Single Ketiga

JAKARTA - Meiska kembali merilis single terbarunya berjudul Kembalilah. Di single ini, gadis kelahiran 20 Mei 2003 ini mengajak para pendengarnya untuk menghargai waktu bersama orang tercinta.

Menurutnya, jika seseorang makin menghargai orang lain maka lamban lain, orang tersebut bakal mudah menggapai mimpi-mimpinya. Terutama bagi perempuan - perempuan masuk dalam kriteria pria.

“Melalui single ini, aku ingin berpesan kepada mereka yang mendengar lagu ini untuk lebih menghargai waktu. Di saat ada orang spesial yang peduli, sayang, dan mencintai kita, kita juga harus berusaha memberikan perasaan yang sama," ujar Meiska.

"Tunjukkan rasa sayang kita dan tidak perlu gengsi karena kita tidak tahu akan seperti apa masa depan nantinya. Bisa jadi, kita sudah tidak bersama dengan orang itu. Jadi, beranikanlah untuk menunjukkan rasa sayang kita," beber Meiska.

Dengan mengusung genre pop-ballad seperti dua single sebelumnya, Meiska menggambarkan Kembalilah sebagai lagu easy listening. Orang-orang dapat menyanyikannya kapan dan di mana saja, bahkan sambil bersenandung sekali pun.

Meski begitu, bagi Meiska, lagu ketiga ini punya tantangan tersendiri baginya. Namun begitu, ia terbilang santai menikah permasalahan tersebut.

“Pertama kali menerima lagu ini adalah dalam bentuk demo yang dinyanyikan oleh Kak Clara Riva, pencipta Kembalilah. Aku sudah langsung suka pas dengar chorus-nya,"jelas dia.

"Tantangannya justru muncul saat rekaman, yaitu bagaimana menghadirkan lagu dengan vibe dan karakter aku sendiri. Untunglah, aku dibantu Om Ifnad dan juga Mas Tohpati saat pengerjaannya sehingga semua berjalan lancar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, terkait keterlibatan Tohpati di lagu Kembalilah, Meiska menuturkan kalau ia merasa senang, ketika bekerja sama dengan musisi andal tersebut.

“Sebenarnya, waktu pertama kali dikasih demonya, aku belum kebayang siapa yang akan menjadi produser. Lalu, Kak Keke Kananta (A&R Sony Music) bilang kalau dia akan coba kasih lagu ini ke Mas Tohpati. Ternyata, Mas," imbuhnya.

"Tohpati menyambut positif kerja sama ini dan mau memproduseri Kembalilah. Aku senang banget karena yang selama ini hanya sering dengar namanya, sekarang malah bisa kerja sama," jelasnya.

