Virgoun Dapat Kejutan Ultah dari Starla, Inara Rusli Tuai Pujian

JAKARTA - Musisi Virgoun mendapatkan kejutan ulang tahun lebih awal dari orang tak terduga. Ia tak menyangka sang putri, Starla akan datang menghampiri dirinya.

Virgoun akan berusia 37 pada 26 September mendatang. Mengingat kesibukannya, ia sempat mengira akan merayakan ulang tahunnya di perjalanan.

Akan tetapi Starla ternayata datang dengan membawa kue ulang tahun ke bandara, di sela waktu sang ayah transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Makassar.

"Bday kali ini kirain bakal di jalanan..ternyata di samperin sama anak gadis ke airport karna musti nunggu transit buat ke Makassar," tulis Virgoun dikutip dari Instagram miliknya, Minggu (17/9/2023).

Virgoun juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim Last Child telah menyiapkan kejutan manis tersebut.