Denny Caknan Umumkan Kehamilan Pertama Bella Bonita

JAKARTA - Pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita membawa kabar bahagia. Kini, sang musisi mengabarkan bahwa istrinya tengah mengandung anak pertama.

Kabar tersebut pertama kali dibagikan oleh Denny Caknan melalui akun Instagram pribadinya. Pelantun lagu Kalih Welasku ini mengunggah foto Bella Bonita yang sedang tersenyum ketika melalukan proses USG.

Perasaan bahagia pun dirasakan Denny Caknan. Ia bahkan sampai tidak dapat menjelaskan perasaannya melalui kata-kata hanya bisa mengucap syukur.

“Ra iso di jelaske dengan kata-kata. Matursuwun gusti," tulis Denny Caknan dalam caption Instagram @denny_caknan, belum lama ini.

Sayangnya belum diketahui usia kandungan Bella Bonita. Ia bahkan menutupi hasil USG kehamilan sang istri dengan stiker senyum.