Mengulik Sosok Artis yang Disebut Berjualan Sembako di Tiktok

JAKARTA - Mengulik sosok artis yang dituding berjualan sembako di TikTok dan membuat resah para pelaku UMKM. Kehadiran para artis ini dinilai merusak harga karena menjual sembako jauh di bawah harga pasar.

Basis penggemar yang besar serta kemampuan seorang artis menghasilkan konten menarik membuat pelaku UMKM sulit bersaing. Apalagi, bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk memasarkan produk mereka.

Fenomena ini turut menarik perhatian Deddy Corbuzier. Melalui akun Instagram pribadinya, dia menyindir artis yang berjualan sembako di TikTok. “Gak mungkin.. Gak mungkin ada artis top live TikTok jualan sembako.. Ya kan,” ujarnya, pada 14 September silam.

Lalu siapa sosok artis yang disindir sang mantan mentalis? Deddy Corbuzier memang tidak secara langsung menyebut nama artis yang disindirnya. Namun, nama Ruben Onsu dan Sarwendah muncul di kolom komentar Deddy Corbuzier yang ditulis warganet.