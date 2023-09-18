Souvenir Pernikahan Anak Hotman Paris, Dinar Candy Disebut Burik

JAKARTA - Hot gosip Okezone kali ini datang dari Melaney Ricardo yang membahas souvenir pernikahan anak Hotman Paris, Fritz Hutapea dan Giovani. Acara ini berlangsung di kawasan Kelapa Gading, 16 September lalu.

Melalui unggahan TikTok, istri Tyson Lynch ini mengaku mendapat dua kotak souvenir. Ia lantas membongkar apa isi souvenir pernikahan anak sang pengacara kondang yang dikenal bergelimang harta itu.

Saat dibuka, kota souvenir itu berisikan lima parfum untuk seri laki-laki. Parfum tersebut juga memiliki nama masing-masing di setiap botolnya, yakni seri Ganteng, Menawan, Juara, Naluri dan Kaya Raya.

“Ini parfum guys. Pas banget ini buat aku yang mabok parfum,” beber Melaney.

Berita lainnya datang dari Dinar Candy yang belakangan ini ramai dibahas. Penampilan sang DJ dari hasil kamera wartawan disebut berbeda dari wajah mulus yang selama ini diketahui.