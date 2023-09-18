Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Souvenir Pernikahan Anak Hotman Paris, Dinar Candy Disebut Burik

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |08:03 WIB
Souvenir Pernikahan Anak Hotman Paris, Dinar Candy Disebut Burik
Dinar Candy. (Foto: Instagram/@dinar_candy)
A
A
A

JAKARTA - Hot gosip Okezone kali ini datang dari Melaney Ricardo yang membahas souvenir pernikahan anak Hotman Paris, Fritz Hutapea dan Giovani. Acara ini berlangsung di kawasan Kelapa Gading, 16 September lalu.

Melalui unggahan TikTok, istri Tyson Lynch ini mengaku mendapat dua kotak souvenir. Ia lantas membongkar apa isi souvenir pernikahan anak sang pengacara kondang yang dikenal bergelimang harta itu.

Saat dibuka, kota souvenir itu berisikan lima parfum untuk seri laki-laki. Parfum tersebut juga memiliki nama masing-masing di setiap botolnya, yakni seri Ganteng, Menawan, Juara, Naluri dan Kaya Raya.

“Ini parfum guys. Pas banget ini buat aku yang mabok parfum,” beber Melaney.

Berita lainnya datang dari Dinar Candy yang belakangan ini ramai dibahas. Penampilan sang DJ dari hasil kamera wartawan disebut berbeda dari wajah mulus yang selama ini diketahui.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/14/33/3113657/vadel_badjideh-RaIw_large.jpg
Hot Gosip: Vadel Badjideh Tersangka, Ida Iasha Diduga Istri Baru Tommy Soeharto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/33/3037579/jennifer_coppen-asoN_large.jpg
Hot Gosip: Alasan Dali Wassink Dikremasi hingga Wandahara Pakai Cadar saat Pengajian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/33/3020450/syifa-hadju-dan-rizky-nazar-putus-pelaku-pemerasan-ria-ricis-ditangkap-polisi-LQMEhD9NYX.jpg
Syifa Hadju dan Rizky Nazar Putus, Pelaku Pemerasan Ria Ricis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/33/3003762/ada-apa-dengan-ruben-onsu-dan-sarwendah-dari-isu-pisah-rumah-hingga-gugatan-perdata-Sfeuj2ALPt.jpg
Ada Apa dengan Ruben Onsu dan Sarwendah? Dari Isu Pisah Rumah hingga Gugatan Perdata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/33/2893716/nadine-chandrawinata-melahirkan-anak-kedua-rebecca-klopper-dilaporkan-lagi-2tdaUK4IEh.jpg
Nadine Chandrawinata Melahirkan Anak Kedua, Rebecca Klopper Dilaporkan Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891532/putri-ariani-juara-4-agt-2023-pemeran-dumbledore-meninggal-qS9jDWAG8k.jpg
Putri Ariani Juara 4 AGT 2023, Pemeran Dumbledore Meninggal
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement