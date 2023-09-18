Sinopsis One Piece Episode 1076: Pertarungan Sengit dan Kilas Balik Masa Lalu Kaido

JAKARTA - Penggemar kisah petualangan Monkey D. Luffy dan kawan-kawan tak boleh melewatkan One Piece episode 1076. Cerita yang disuguhkan semakin seru dengan kelanjutan pertempuran antara Luffy dan Kaido yang menegangkan.

Melansir Dexerto, episode ini bertajuk 'The World That Luffy Wants!' (Dunia yang diinginkan Luffy!). Luffy melawan Kaido yang merupakan salah satu Empat Kaisar Laut yang kuat.

Menariknya, kilas balik masa lalu Kaido akan ditampilkan. Di Kerajaan Vodka, ia ternyata sudah menjadi prajurit di usia 10 tahun.

46 tahun yang lalu, Kaido remaja ditangkap oleh rakyatnya dan dipaksa bergabung dengan marinir. Namun, Kaido menolak dan kabur hingga menjadi buronan.

Selama itu, Kaido terus mengukir namanya sebagai petarung terkuat. Setelah insiden Lembah Dewa, ia berusaha menggulingkan kekuasaan Bangsawan Dunia.