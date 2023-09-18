Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis One Piece Episode 1076: Pertarungan Sengit dan Kilas Balik Masa Lalu Kaido

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |09:29 WIB
Sinopsis <i>One Piece</i> Episode 1076: Pertarungan Sengit dan Kilas Balik Masa Lalu Kaido
Sinopsis One Piece Episode 1076. (Foto: One Piece Wiki)
A
A
A

JAKARTA - Penggemar kisah petualangan Monkey D. Luffy dan kawan-kawan tak boleh melewatkan One Piece episode 1076. Cerita yang disuguhkan semakin seru dengan kelanjutan pertempuran antara Luffy dan Kaido yang menegangkan.

Melansir Dexerto, episode ini bertajuk 'The World That Luffy Wants!' (Dunia yang diinginkan Luffy!). Luffy melawan Kaido yang merupakan salah satu Empat Kaisar Laut yang kuat.

Menariknya, kilas balik masa lalu Kaido akan ditampilkan. Di Kerajaan Vodka, ia ternyata sudah menjadi prajurit di usia 10 tahun.

46 tahun yang lalu, Kaido remaja ditangkap oleh rakyatnya dan dipaksa bergabung dengan marinir. Namun, Kaido menolak dan kabur hingga menjadi buronan.

Selama itu, Kaido terus mengukir namanya sebagai petarung terkuat. Setelah insiden Lembah Dewa, ia berusaha menggulingkan kekuasaan Bangsawan Dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/09/206/2897662/kenapa-one-piece-1079-tak-tayang-cek-jadwal-rilis-terbarunya-di-sini-Lujduk6VSf.jpg
Kenapa One Piece 1079 Tak Tayang? Cek Jadwal Rilis Terbarunya di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/33/2891708/diperkosa-saat-remaja-mackenyu-arata-dirumorkan-punya-anak-di-luar-nikah-5uMTGuAB2r.jpg
Diperkosa saat Remaja, Mackenyu Arata Dirumorkan Punya Anak di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/206/2885294/selain-zoro-one-piece-5-karakter-anime-ini-pernah-diperankan-mackenyu-arata-55j1N0wlco.JPG
Selain Zoro One Piece, 5 Karakter Anime Ini Pernah Diperankan Mackenyu Arata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/33/2883698/10-karakter-one-piece-yang-ternyata-terinspirasi-dari-tokoh-dunia-nyata-pyk2XhLupK.jpg
10 Karakter One Piece yang Ternyata Terinspirasi dari Tokoh Dunia Nyata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/14/33/2882852/one-piece-chapter-1092-pertarungan-luffy-vs-kizaru-hingga-kemunculan-robot-kuno-9xLYJguST5.jpg
One Piece Chapter 1092, Pertarungan Luffy vs Kizaru hingga Kemunculan Robot Kuno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/33/2881365/biodata-dan-agama-mackenyu-arata-aktor-ganteng-pemeran-zoro-dalam-serial-one-piece-v20fJWjcVJ.jpg
Biodata dan Agama Mackenyu Arata, Aktor Ganteng Pemeran Zoro dalam Serial One Piece
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement