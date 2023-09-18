Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Anggun hingga Grup K-Pop Xodiac Getarkan Pura Mangkunegaran Solo

Ary Wahyu Wibowo , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |10:08 WIB
Anggun hingga Grup K-Pop Xodiac Getarkan Pura Mangkunegaran Solo
Grup K-Pop Xodiac tampil di Pura Mangkunegaran Solo. (Foto: Ist)
A
A
A

SOLO – Penampilan grup K-Pop Xodiac, Anggun C. Sasmi dan legenda keroncong Waljinah sukses menggetarkan Pagelaran Seni Budaya di Pura Mangkunegaran, 17 September 2023 malam. Bahkan, Anggun dan Waljinah sempat berkolaborasi menyanyikan satu lagu yang menggetarkan penonton.

Xodiac tampil dengan sebuah lagu Special Love. Tampil berikutnya penyanyi Anggun dengan opening dance Eko Pece Dancer & Model. Setelah itu, giliran Anggun berduet dengan Waljinah menyanyikan lagu keroncong berjudul Kota Solo. Penampilan Anggun semakin memukau saat menyanyikan lagu berjudul mimpi yang dikolaborasikan dengan iringan gamelan Jawa.

Pertunjukkan disaksikan langsung penguasa Pura Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Bersama istri, Selvi Ananda serta kedua anak mereka, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah. Tampak hadir pula putera Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, serta artis Nikita Mirzani.

Pagelaran Seni Budaya “Persembahan dari Solo” yang dihadirkan Pemkot Surakarta bersama Shopee Indonesia, juga menampilkan peragaan busana lewat karya-karya lokal anak bangsa. Acara ini diharapkan semakin memperkenalkan Solo sebagai kota berbudaya, dan beradaptasi dengan budaya modern.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement