Anggun hingga Grup K-Pop Xodiac Getarkan Pura Mangkunegaran Solo

SOLO – Penampilan grup K-Pop Xodiac, Anggun C. Sasmi dan legenda keroncong Waljinah sukses menggetarkan Pagelaran Seni Budaya di Pura Mangkunegaran, 17 September 2023 malam. Bahkan, Anggun dan Waljinah sempat berkolaborasi menyanyikan satu lagu yang menggetarkan penonton.

Xodiac tampil dengan sebuah lagu Special Love. Tampil berikutnya penyanyi Anggun dengan opening dance Eko Pece Dancer & Model. Setelah itu, giliran Anggun berduet dengan Waljinah menyanyikan lagu keroncong berjudul Kota Solo. Penampilan Anggun semakin memukau saat menyanyikan lagu berjudul mimpi yang dikolaborasikan dengan iringan gamelan Jawa.

BACA JUGA: Gitaris Legendaris Steve Vai akan Gelar Konser di Jakarta Oktober 2023 Mendatang

Pertunjukkan disaksikan langsung penguasa Pura Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Mangkunegara X, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Bersama istri, Selvi Ananda serta kedua anak mereka, Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah. Tampak hadir pula putera Prabowo Subianto, Didit Hediprasetyo, serta artis Nikita Mirzani.

Pagelaran Seni Budaya “Persembahan dari Solo” yang dihadirkan Pemkot Surakarta bersama Shopee Indonesia, juga menampilkan peragaan busana lewat karya-karya lokal anak bangsa. Acara ini diharapkan semakin memperkenalkan Solo sebagai kota berbudaya, dan beradaptasi dengan budaya modern.