MNC Animation Hadirkan Kiko di Pameran Ramah Anak JIPremium

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |19:55 WIB
Kiko hadir di pameran ramah anak JIPremium 2023 (Foto: Kiki Oktaliani/MPI)
JAKARTA - Jakarta International Premium Products Fair (JIPremium) akan menutup pameran berskala internasionalnya pada hari ini, Minggu, (17/9/2023). Sebelumnya, acara ini telah digelar selama 4 hari berturut-turut di JCC Senayan, Jakarta Pusat, mulai dari 14-17 September 2023.

Acara ini sendiri menghadirkan cukup banyak kategori seperti Mom & Kids, Beauty & Fashion, Food & Beverage, serta Home & Arts, dan lainnya. Bahkan, JIPremium 2023 memberikan peluang yang luar biasa bagi para exhibitor Indonesia untuk memasuki pasar internasional.

Tak hanya beberapa kategori di atas, MNC Animation pun berkesempatan untuk memamerkan produksi animasi-animasinya melalui kesempatan ini.

Pasalnya dalam pameran ini, orang tua tak hanya bisa mengajak buah hatinya berkeliling tapi juga bisa singgah di booth MNC Animation, yang menjadi satu-satunya booth menghadirkan aktivitas gratis bagi anak-anak seperti mewarnai karakter-karakter animasi Kiko.

Kiko

Tak hanya itu, orang tua juga bisa mengenalkan anak secara langsung pada karakter Kiko dan Lola yang dihadirkan melalui pop up dalam Meet and Greet bersama Kiko dan Lola di main stage Hall A & Hall B JCC Senayan, Jakarta Pusat.

“Karena konsep pameran kita kali ini adalah trend lifestyle jadi kita juga mengundang perusahaan-perusahaan yang bergerak di bagian kebutuhan ibu dan anak. Sehingga kami dari JIPremium mengundang MNC Animation untuk berpartisipasi di acara Jakarta International Premium Products Fair 2023,” ujar Project Manager Jipremium , Cinthya Lorene di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

Pertama kalinya menjalin kerjasama, Cinthya berharap kedepannya masih bisa menjalin hubungan baik ini bersama MNC Animation hingga tahun-tahun ke depan.

