Banyak Faktor X Muncul dari Peserta Audisi X Factor Indonesia di Medan

MEDAN - Audisi X Factor Indonesia yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara telah memasuki hari kedua, Minggu (17/9/2023). Berlangsung di Medan International Convention Center (MICC) Jalan Gagak Hitam, Kota Medan, ratusan peserta audisi terlihat memadati lokasi audisi dan menunjukkan bakat X mereka.

Produser X-Factor Indonesia, Hardian Eka Putra, mengatakan telah menemukan sejumlah peserta yang memiliki faktor x dari audisi yang digelar dalam dua hari ini. Peserta yang memiliki faktor x itu memiliki karakter, warna suara hingga cara bernyanyi yang menarik.

"Sejauh ini sudah cukup banyak faktor x yang sudah kita temukan. Penyanyi dengan karakter-karakter khusus. Ini kita masih terus cari. Keunikan banyak, yang lucu-lucu juga ada," sebut Hardian didampingi Head Offair Marketing Communications RCTI, Yan Satriana.

Audisi di hari kedua ini, sambung Hardian, banyak juga diikuti oleh peserta yang gagal pada audisi hari pertama kemarin. Namun banyak pula peserta baru dengan kemampuan bernyanyi dan musikalitas yang beragam.

"Para peserta yang kita nyatakan lolos di audisi lokal ini nantinya akan kita bawa ke Jakarta untuk mengikuti audisi bersama juri artis di Jakarta," kata Hardian.

Sementara itu, Yan Satriana mengatakan setelah dari Medan, audisi X-Factor Indonesia selanjutnya akan digelar di Jakarta. Tepatnya pada Sabtu dan Minggu, 23-24 September 2023 mendatang.