Kiko dan Lola Gelar Meet & Greet di JIPremium 2023

JAKARTA - Event Jakarta International Premium Products Fair, JIPremium 2023, turut dimeriahkan oleh karakter Kiko dan Lola. Kehadiran dua tokoh utama dari serial animasi Kiko ini, tentu menambah keseruan penyelenggaraan hari terakhir JIPremium 2023 yang berlangsung di Hall A & B, JCC Senayan mulai 14 hingga 17 September 2023.

Tak berbeda jauh dengan Meet & Greet sebelumnya, Kiko dan Lola mengajak para penggemarnya untuk berfoto hingga joget bersama diiringi dengan theme song khas Kiko. Anak-anak yang hadir juga turut dilibatkan dengan kuis interaktif yang membuat suasana makin meriah.

Pertama kalinya bekerja sama dengan JIPremium, Head of Marcomm MNC Animation, Suhendra Wijaya menyatakan melalui acara ini tentu membuka kesempatan agar animasi Indonesia, terutama Kiko dan Lola dapat dikenal secara lebih luas lagi oleh para audience.

“Ini adalah pasar baru yang bisa kita jangkau dan mungkin tahun ini bisa lebih bagus juga,” katanya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

Suhendra juga berharap kedepannya MNC Animation dapat dilibatkan kembali dalam kerjasama acara pameran berskala internasional ini.

“Dimana tentunya orang bisa lebih mengenal MNC Animation sebagai animasi asli Indonesia dan dikenal oleh pasar lokal maupun mancanegara,” tambah Suhendra.