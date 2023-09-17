Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gemar Buat Konten Horor dan Folklor, Fajar Aditya RJL 5 Mantap Kuliah S2 Antropologi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |03:30 WIB
Gemar Buat Konten Horor dan Folklor, Fajar Aditya <i>RJL 5</i> Mantap Kuliah S2 Antropologi
Fajar Aditya kuliah S2 Antropologi di UI (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Gemar menyaksikan konten horror dan folklor? Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan kanal YouTube 'RJL 5 – Fajar Aditya'.

Didirikan pada 2016, RJL merupakan salah satu platform terkemuka untuk mengeksplorasi kisah horor, sejarah, termasuk komedi horor. Menariknya, RJL kini telah memperoleh lebih dari 3,3 juta subscribers di YouTube,1,6 juta pengikut di TikTok dan 165 ribu pengikut di Instagram.

Tubagus Fajar Adhitya alias Fajar Aditya rupanya merupakan sosok yang ada di belakang RJL Group Media Nusantara. Pria kelahiran Jakarta, 31 tahun lalu inilah yang mampu membuat bulu kuduk merinding setiap kali menyaksikan konten-kontennya.

Fajar Aditya

Salah satu hal yang membuat RJL dikenal luas hingga memiliki banyak pengikut, lantaran cara pendekatan yang unik. Sebagai konten kreator, Fajar tidak hanya mengandalkan aspek ketakutan semata, melainkan mencoba menggali dan memahami kisah-kisah horor serta folklor Indonesia yang sarat akan nilai-nilai moral.

"Fenomena horror dan folklor di Indonesia sangat beragam, tapi ciri khasnya itu ada nilai-nilai moral yang kuat di sana," jelasnya.

ingin agar setiap karyanya bukan hanya bisa menghibur, tetapi juga menginspirasi dengan merenungkan makna di balik cerita-cerita tersebut. Di 2023 ini, Fajar pun kembali menempuh pendidikan S2 Antropologi di Universitas Indonesia.

Keputusannya tersebut tentu merupakan sebuah komitmen serius untuk memberikan landasan yang kuat baginya agar bisa semakin memahami lebih dalam aspek-aspek budaya dan sosial yang sering menjadi fokus dalam kontennya. Ia bahkan memiliki tujuan untuk memadukan minat dan bakatnya dalam dunia media sosial dengan pengetahuan akademik yang kokoh.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059701/ririn_kardila_putri-QFYC_large.jpg
Manfaatkan Media Sosial, Ririn Kardila Putri Sajikan Konten Positif Penuh Keceriaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/33/3056201/kartika_aprilia-FMxE_large.jpg
Konten Kreator Kartika Aprilia Mampu Bawa Perubahan di Masyarakat Lewat Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/598/3053401/syarif_yosee-raqf_large.jpg
Bergaya Unik dan Mahir Sepatu Roda, Syarif Yosee Buktikan Hobi Bisa Jadi Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/33/3046858/arief_muhammad-IC0Z_large.jpg
Baliho Wajah Arief Muhammad Muncul di Padang, Bakal Buat Gebrakan Apa Lagi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/33/3039040/michael_sefrico-nQBf_large.jpg
Kisah Konten Kreator Tekno Michael Sefrico yang Kini Jadi Affiliate dengan Penghasilan Menggiurkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/598/3037196/detektif_astral-I094_large.jpg
Detektif Astral Raih Rp100 Juta dalam 2 Hari Usai Tayangkan Konten Investigasi Horor
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement