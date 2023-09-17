Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Wulan Guritno Mengungkapkan Pekerjaan yang Dilakoni Sebelum Jadi Artis terkenal

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |02:30 WIB
Wulan Guritno Mengungkapkan Pekerjaan yang Dilakoni Sebelum Jadi Artis terkenal
Pekerjaan Wulan Guritno sebelum jadi artis terkenal (Foto: Instagram/wulanguritno)
A
A
A

JAKARTA - Pekerjaan Wulan Guritno sebelum jadi artis terkenal terungkap. Pengakuan Wulan Guritno terkait pekerjaan di masa lalunya lantas menjadi sorotan publik.

Nama Wulan Guritno tentu sudah tak asing lagi di industri hiburan Tanah Air. Wanita 42 tahun ini telah lama dikenal sebagai salah satu artis yang bakat beraktingnya tak perlu diragukan lagi. 

Namun, sebelum ia mencapai puncak ketenarannya, ternyata Wulan Guritno memulai karir dengan profesi yang tidak biasa.

Melalui sebuat program televisi, ibu tiga anak ini mengaku pernah bekerja sebagai penari di kelab malam Yogyakarta. Pekerjaan tersebut rupanya Wulan Guritno lakoni sebelum menjadi artis terkenal.

Wulan Guritno

“Emang kenapa menjadi penari kelab malam? Nggak apa-apa kan. Pernah,” ujar Wulan Guritno dalam acara yang tayang pada 27 Desember 2022 lalu.

Pengakuan ibu dua anak itu jelas menghebohkan pembawa acara, yakni Raffi Ahmad dan Andre Taulany. Rigen yang turut hadir menjadi bintang tamu lantas bertanya lebih lanjut tentang pekerjaan Wulan Guritno.

"Waktu itu sih di Yogya ya. Salah satu kelab malam di Yogya. Kalau kelab malam di Yogya ada gerakan khususnya. Kalo di kota beda lagi, di Selatan beda lagi," jelasnya.

Ibu Shaloom Razade itu kemudian menceritakan pengalamannya menjadi penari kelab malam. Namun ketika Andre Taulani memintanya mempraktekan gerakan seorang penari Wulan hanya tertawa. Dia mengatakan bahwa ia sudah lupa dengan gerakan tersebut.

“Udah lupa,” tukasnya.

Halaman:
1 2
