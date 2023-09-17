5 Artis yang Punya Rumah di Kawasan Elit Kemang

Artis yang punya rumah di kawasan Kemang (Foto: Instagram/maudyayunda)

JAKARTA - Sederet artis mempunyai rumah yang terletak di kawasan elit Kemang, Jakarta Selatan. Daerah Kemang sendiri terletak cukup strategis dan dikelilingi dengan banyak fasilitas cukup lengkap bahkan berstandar internasional.

Meski kawasan tersebut memiliki harga fantastis yang berkisar mulai dari puluhan hingga belasan miliar, hal itu tentu tak jadi masalah bagi para artis Tanah Air. Mengingat, lokasi yang cukup strategis lantaran berada di tengah kota Jakarta dan dekat dengan beberapa fasilitas.

Memiliki daya tarik lantaran berada di tengah kota Jakarta dan cukup dekat dengan akses tol membuat kawasan elite Kemang menjadi salah satu pilihan bagi para artis untuk memiliki rumah.

Berikut, deretan artis yang punya rumah di kawasan elit Kemang:

1. Maudy Ayunda

Rumah orang tua dari bintang film sekaligus penyanyi Maudy Ayunda diketahui terletak di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Kediamannya diketahui bergaya modern dengan nuansa putih.

Adanya pilar di kediamannya, membuat kediaman Maudy Ayunda terkesan memiliki nuansa klasik.

2. Raditya Dika

Penulis buku, aktor sekaligus sutradara dan komedian Raditya Dika juga tinggal di kawasan Kemang, Jakarta Selatan bersama keluarga kecilnya. Ia bahkan memiliki kediaman dengan konsep minimalis.

Menariknya, kediaman Raditya Dika bersama Anisa Aziza dan dua anaknya telah dibeli sejak dirinya masih berstatus lajang. Ia juga memiliki ruangan khusus kucing lho di kediamannya.