Konsisten Jadi Kunci Iksan Bangsawan Raih Kesuksesan di Industri Kreatif

JAKARTA - Iksan Bangsawan memulai kariernya di dunia editing sejak 2014 silam. Ia diketahui merupakan pria asal Makassar yang akhirnya sukses meniti karier di industri kreatif lantaran ke konsistenannya meraih mimpi hingga saat ini.

Mengadu nasib ke Jakarta, pria tahun ini pun berusaha untuk menggapai mimpinya dengan menjadi seorang konten kreator. Bahkan, ia melakukan cukup banyak hal yang bisa menjadi manfaat untuk orang banyak.

Saat ini, Iksan Bangsawan telah memiliki lebih dari 247 ribu pengikut di akun Instagramnya, serta 111 ribu pengikut di akun TikTok. Ia pun cukup aktif untuk berselancar di media sosial lain, salah satunya YouTube.

Selain menjadi seorang konten kreator, Iksan pun turut bekerja keras untuk menambah pundi-pundi rupiahnya dengan membangun usaha. Sampai akhirnya, ia pun sukses membangun perusahaan agency perjalannya.

Saat ini, agency miliknya yang diberi nama PT Skena Wahana Kreatif sudah mampu memiliki 30 karyawan. Padahal awalnya, Iksan hanya mampu mempekerjakan tiga karyawan.