HOT GOSSIP

Unboxing Souvenir Pernikahan Anak Hotman Paris, Melaney Ricardo: Best Emang Abang Gue

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |16:55 WIB
Unboxing Souvenir Pernikahan Anak Hotman Paris, Melaney Ricardo: Best Emang Abang Gue
Melaney Ricardo unboxing souvenir pernikahan anak Hotman Paris (Foto: Instagram/melaney_ricardo)
A
A
A

JAKARTA - Melaney Ricardo menjadi satu dari sekian banyak rekan artis yang diundang untuk menghadiri kemeriahan pernikahan putra Hotman Paris Hutapea, Fritz Hutapea dan Giovani. Acara tersebut diketahui berlangsung di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu, 16 September 2023 kemarin.

Menariknya, Melaney Ricardo bukan hanya menjadi saksi pernikahan Fritz dan Giovani, tetapi juga hadir sebagai pemandu acara.

Terbaru, ibu dua anak ini pun membuat video di TikTok setelah menjadi host di pernikahan Fritz dan Giovani. Melaney pun membongkar apa saja isi dari souvenir yang ia dapat di pernikahan anak Hotman Paris ini.

“Unboxing cendera mata acara Hotman Paris mantu,” tulis Melaney di akun TikTok-nya, Sabtu (16/9/2023).

Melaney Ricardo

Melaney pun mulai meng-unboxing souvenir yang ia dapat dari acara pernikahan mewah ini. Istri Tyson Lynch itu mengatakan dirinya mendapat dua kotak souvenir yang mulai ia buka satu per satu.

Sayangnya, Melaney baru membuka satu kotak berwarna biru daru souvenir yang ia dapat. Alih-alih memajang foto Fritz dan Giovani, kotak tersebut justru bergambar wajah Hotman Paris.

“Best emang, abang gue ini pede-nya gak kaleng-kaleng,” tutur Melaney.

Saat dibuka, kota souvenir itu berisikan lima parfum untuk seri laki-laki. Parfum tersebut juga memiliki nama masing-masing di setiap botolnya, yakni seri Ganteng, Menawan, Juara, Naluri dan Kaya Raya.

“Ini parfum guys. Pas banget ini buat aku yang mabok parfum,” beber Melaney.

Halaman:
1 2
