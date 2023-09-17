8 Artis Top yang Dulu Sempat Menjadi Pengamen Jalanan

JAKARTA - Deretan artis top yang dulu sempat menjadi pengamen jalanan tentunya menjadi sebuah artikel yang menarik untuk dibahas. Sebab, tidak semua musisi berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi baik dan bisa dengan mudah masuk dalam industri musik.

Sedikitnya ada delapan artis top yang dahulu sempat menjadi pengamen jalanan. Bahkan, tak hanya menjadi pengamen di Indonesia, tetapi juga luar negeri.

Berikut, artis top yang dulu sempat menjadi pengamen jalanan:

1. Iwan Fals





Penyanyi senior Iwan Fals memulai kariernya dengan mengamen di jalan saat dirinya masih duduk di bangku SMP, di kota Bandung. Lantaran mengamen, pelantun Bento ini sampai pura-pura tak dikenali oleh kawannya karena merasa malu.

2. Charly van Houten





Sebelum sesukses sekarang, Charly van Houten alias Charlie ST12 sempat menjadi pengamen. Ia diketahui mengamen di kota Bandung, Jawa Barat bersama sang istri tercinta, Shinta Regina.