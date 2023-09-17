Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

8 Artis Top yang Dulu Sempat Menjadi Pengamen Jalanan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |15:55 WIB
8 Artis Top yang Dulu Sempat Menjadi Pengamen Jalanan
Artis top yang sempat jadi pengamen jalanan (Foto: Instagram/iwanfals)
JAKARTA - Deretan artis top yang dulu sempat menjadi pengamen jalanan tentunya menjadi sebuah artikel yang menarik untuk dibahas. Sebab, tidak semua musisi berasal dari keluarga yang memiliki ekonomi baik dan bisa dengan mudah masuk dalam industri musik.

Sedikitnya ada delapan artis top yang dahulu sempat menjadi pengamen jalanan. Bahkan, tak hanya menjadi pengamen di Indonesia, tetapi juga luar negeri.

Berikut, artis top yang dulu sempat menjadi pengamen jalanan:

1. Iwan Fals

Iwan Fals

Penyanyi senior Iwan Fals memulai kariernya dengan mengamen di jalan saat dirinya masih duduk di bangku SMP, di kota Bandung. Lantaran mengamen, pelantun Bento ini sampai pura-pura tak dikenali oleh kawannya karena merasa malu.

2. Charly van Houten

Charly Van Houten

Sebelum sesukses sekarang, Charly van Houten alias Charlie ST12 sempat menjadi pengamen. Ia diketahui mengamen di kota Bandung, Jawa Barat bersama sang istri tercinta, Shinta Regina.

Halaman:
1 2 3
