Patricia Gouw Bagikan Jurus Ampuh Tampil Percaya Diri

JAKARTA - Patricia Gouw merupakan seorang model sekaligus presenter yang namanya cukup dikenal luas oleh masyarakat. Ia diketahui sempat meraih posisi runner-up di ajang Asia's next Top Model season 4.

Prestasinya jelas membuat masyarakat menjadikannya sebagai inspirasi. Wanita 33 tahun inipun diketahui memiliki karakter young, dynamic dan fearless, sehingga diharapkan dapat memotivasi para perempuan di Indonesia untuk lebih percaya diri serta berani.

Menariknya, wanita keturunan Tionghoa ini mengaku menjadikan rambut panjang indahnya sebagai kunci dari rasa percaya diri. Mengingat, ia tak hanya beraktivitas di dalam ruangan saja, tetapi juga luar ruangan, yang tentu menuntutnya untuk tampil lebih sempurna.

"Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas di luar ruangan dan sering berinteraksi dengan banyak orang. Oleh karena itu, saya selalu berusaha untuk tampil sempurna dan penuh percaya diri," beber Patricia Gouw.

"Rahasia kepercayaan diri saya selama ini adalah menjaga penampilan menarik dan merawat rambut agar selalu cantik," sambungnya.

Hal itulah yang membuat wanita kelahiran Jakarta ini mempercayakan perawatan rambutnya pada sebuah produk. Tentunya, produk tersebut bisa menambah rasa percaya dirinya lantaran dalam satu kali semprot saja mampu menetralisir berbagai jenis bau dan memberikan kelembutan pada rambut.

"Dengan menggunakan Ellips Hair Mist dan mempercayakan kesegaran rambut saya bisa lebih percaya diri untuk 'Kibas kanan, Kibas Kiri' rambut saya,” bebernya.

Munculnya Patricia Gouw sebagai brand ambassador produk tersebut membuat Vebbyna Kaunang selaku Chief Marketing Officer Kino Indonesia menyampaikan bahwa tak sedikit wanita yang tampil percaya diri lantaran memiliki rambut yang sehat, segar dan wangi.

"Kami memahami aspirasi perempuan Indonesia untuk memiliki penampilan yang dapat membuat mereka merasa lebih percaya diri sebagai bagian dari self-fulfilment," tutur Vebbyna.