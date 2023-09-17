Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Patricia Gouw Bagikan Jurus Ampuh Tampil Percaya Diri

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |13:35 WIB
Patricia Gouw Bagikan Jurus Ampuh Tampil Percaya Diri
Rahasia Patricia Gouw tampil dengan penuh percaya diri (Foto: Instagram/patriciagouw)
A
A
A

JAKARTA - Patricia Gouw merupakan seorang model sekaligus presenter yang namanya cukup dikenal luas oleh masyarakat. Ia diketahui sempat meraih posisi runner-up di ajang Asia's next Top Model season 4.

Prestasinya jelas membuat masyarakat menjadikannya sebagai inspirasi. Wanita 33 tahun inipun diketahui memiliki karakter young, dynamic dan fearless, sehingga diharapkan dapat memotivasi para perempuan di Indonesia untuk lebih percaya diri serta berani.

Menariknya, wanita keturunan Tionghoa ini mengaku menjadikan rambut panjang indahnya sebagai kunci dari rasa percaya diri. Mengingat, ia tak hanya beraktivitas di dalam ruangan saja, tetapi juga luar ruangan, yang tentu menuntutnya untuk tampil lebih sempurna.

"Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas di luar ruangan dan sering berinteraksi dengan banyak orang. Oleh karena itu, saya selalu berusaha untuk tampil sempurna dan penuh percaya diri," beber Patricia Gouw.

Patricia Gouw

"Rahasia kepercayaan diri saya selama ini adalah menjaga penampilan menarik dan merawat rambut agar selalu cantik," sambungnya.

Hal itulah yang membuat wanita kelahiran Jakarta ini mempercayakan perawatan rambutnya pada sebuah produk. Tentunya, produk tersebut bisa menambah rasa percaya dirinya lantaran dalam satu kali semprot saja mampu menetralisir berbagai jenis bau dan memberikan kelembutan pada rambut.

"Dengan menggunakan Ellips Hair Mist dan mempercayakan kesegaran rambut saya bisa lebih percaya diri untuk 'Kibas kanan, Kibas Kiri' rambut saya,” bebernya.

Munculnya Patricia Gouw sebagai brand ambassador produk tersebut membuat Vebbyna Kaunang selaku Chief Marketing Officer Kino Indonesia menyampaikan bahwa tak sedikit wanita yang tampil percaya diri lantaran memiliki rambut yang sehat, segar dan wangi.

"Kami memahami aspirasi perempuan Indonesia untuk memiliki penampilan yang dapat membuat mereka merasa lebih percaya diri sebagai bagian dari self-fulfilment," tutur Vebbyna.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement