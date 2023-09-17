Bangga dengan Produk Ukir Jepara, Andika Perkasa: Lebih Bagus dari Davinci

JAKARTA - Jenderal (Purn) Andika Perkasa baru-baru ini muncul dalam konten milik pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Dalam video yang diunggah di akun YouTube Ngobrol Asix, Andika Perkasa tampak mengajak orang tua Asry dan Arsya itu untuk mengeksplor kediamannya.

Menariknya, terdapat beberapa produk karya anak bangsa yang dipajang di kediamannya. Bahkan dalam kesempatan itu, Jenderal (Purn) Andika Perkasa terdengar mengucapkan kalimat yang berisi rasa bangga kepada seniman produk ukir Jepara yang karyanya terpajang di kediamannya.

Kedatangan Anang dan Ashanty ke kediaman Jenderal (Purn) Andika Perkasa disambut dengan pintu megah berbahan kayu. Menariknya, mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa ukiran yang ada di pintu megah tersebut buatan dari Jepara.

“Ini desain kita sendiri, tapi ini produk Jepara. Produk local kita sendiri hebat,” kata Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

Tak hanya itu, Jenderal (Purn) Andika juga sempat menunjukkan karya lain yang dibuat oleh pengukir Jepara pada Anang-Ashanty. Ya, Jenderal (Purn) Andika memang dikenal memiliki jiwa seni tinggi.

"Produk Jepara luar biasa, karya furniture Jepara bagus, bahkan lebih bagus dari Davinci,” jelasnya.