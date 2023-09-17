Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bangga dengan Produk Ukir Jepara, Andika Perkasa: Lebih Bagus dari Davinci

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |10:55 WIB
Bangga dengan Produk Ukir Jepara, Andika Perkasa: Lebih Bagus dari Davinci
Jenderal (Purn) Andika Perkasa bangga dengan karya pengukir Jepara (Foto: YouTube/NgobrolAsix)
A
A
A

JAKARTA - Jenderal (Purn) Andika Perkasa baru-baru ini muncul dalam konten milik pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty. Dalam video yang diunggah di akun YouTube Ngobrol Asix, Andika Perkasa tampak mengajak orang tua Asry dan Arsya itu untuk mengeksplor kediamannya.

Menariknya, terdapat beberapa produk karya anak bangsa yang dipajang di kediamannya. Bahkan dalam kesempatan itu, Jenderal (Purn) Andika Perkasa terdengar mengucapkan kalimat yang berisi rasa bangga kepada seniman produk ukir Jepara yang karyanya terpajang di kediamannya.

Kedatangan Anang dan Ashanty ke kediaman Jenderal (Purn) Andika Perkasa disambut dengan pintu megah berbahan kayu. Menariknya, mantan Panglima TNI itu mengatakan bahwa ukiran yang ada di pintu megah tersebut buatan dari Jepara.

“Ini desain kita sendiri, tapi ini produk Jepara. Produk local kita sendiri hebat,” kata Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

Andika Perkasa

Tak hanya itu, Jenderal (Purn) Andika juga sempat menunjukkan karya lain yang dibuat oleh pengukir Jepara pada Anang-Ashanty. Ya, Jenderal (Purn) Andika memang dikenal memiliki jiwa seni tinggi.

"Produk Jepara luar biasa, karya furniture Jepara bagus, bahkan lebih bagus dari Davinci,” jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement