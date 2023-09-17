Datang Kondangan Sendirian, Dewi Perssik dan Rully Putus?

JAKARTA - Dewi Perssik tampil seorang diri saat menghadiri pesta pernikahan adat Fritz Hutapea, putra dari Hotman Paris. Digelar pada Sabtu, 16 September 2023 kemarin di Balai Samudera, Jakarta Utara, pelantun Mimpi Manis itu tampak tak hadir bersama kekasihnya, Rully.

Hadir sendiri di acara kondangan, tentu membuat netizen ramai berspekulasi soal hubungan Depe dengan sang pilot. Apalagi, baru-baru ini sempat muncul rumor yang mengatakan bahwa Dewi Perssik telah putus dari Rully.

BACA JUGA: Kata Dewi Perssik soal Isu Putus Cinta dengan Rully

Terkait kabar tersebut, perempuan yang akrab disapa Depe itu keheranan. Sebab hubungannya dengan sang kekasih yang berprofesi sebagai pilot itu masih baik-baik saja.

"Itu dari siapa sih isunya? Baik-baik aja, biasa aja," ungkap Dewi Perssik saat dikonfirmasi oleh awak media.

Perempuan bernama asli Dewi Murya Agung itu bahkan menegaskan bahwa dirinya masih berhubungan dengan Rully. Apalagi keduanya juga bertunangan.

BACA JUGA: Dewi Perssik Jawab Kabar Putus dari Rully

"Komunikasi juga masih. Kan udah tunangan," tegas Dewi Perssik.

Adapun alasan ia datang sendirian ke pesta pernikahan putra Hotman Paris, dikarenakan sang kekasih ada jadwal penerbangan. Ia pun hanya bisa meminta doa terkait hubungannya dengan Rully agar bisa segera menyusul Fritz Hutapea dan istri.