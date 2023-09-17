Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ulfi Damayanti, Anak Elly Sugigi akan Dipinang TNI AL

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |08:55 WIB
Ulfi Damayanti, Anak Elly Sugigi akan Dipinang TNI AL
Elly Sugigi akan segera punya menantu (Foto: Instagram/ellusugigi_real_)
A
A
A

JAKARTA - Artis Elly Sugigi akan segera memiliki menantu. Putrinya yang bernama Ulfi Damayanti diketahui akan segera menikah dengan seorang pria bernama Ridho yang berprofesi sebagai seorang TNI AL.

Ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 September 2023, Ulfi pun meminta doa terbaik untuk rencana pernikahannya dengan Ridho.

"Doain aja yang terbaik, semoga jodoh sampai nikah gitu aja sih," ungkap Ulfi.

Sebagai ibu, Elly Sugigi sendiri mendukung hubungan asmara putrinya tersebut. Dia bahkan mengaku sudah ikhlas jika usai menikah Ulfi akan memilih untuk tinggal bersama suaminya di Surabaya.

Ulfi Damayanti

"Kalau emang anak pilihannya itu ya udah, kayak Ulfi dia dapat TNI nanti aku ditinggal nikah, ya udah itu udah pilihan dia," beber Elly Sugigi.

Jelang pernikahan anaknya, Elly mengaku sudah melakukan pertemuan keluarga bersama calon besan. Namun, dia teringat pesan ayahnya dulu yang melarangnya nikah dengan seorang angkatan.

Disisi lain, Elly tak ingin menerapkan pola pikir sang ayah ke buah hatinya yang kelak akan menikah.

"Sebenernya sih dari pihak keluarga aku tidak mau dapat mantu seorang angkatan katanya dulu, bapak aku, tapi kan kita jodoh nggak tahu," jelas Elly Sugigi

