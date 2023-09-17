Ulfi Damayanti, Anak Elly Sugigi akan Dipinang TNI AL

JAKARTA - Artis Elly Sugigi akan segera memiliki menantu. Putrinya yang bernama Ulfi Damayanti diketahui akan segera menikah dengan seorang pria bernama Ridho yang berprofesi sebagai seorang TNI AL.

Ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu, 16 September 2023, Ulfi pun meminta doa terbaik untuk rencana pernikahannya dengan Ridho.

"Doain aja yang terbaik, semoga jodoh sampai nikah gitu aja sih," ungkap Ulfi.

Sebagai ibu, Elly Sugigi sendiri mendukung hubungan asmara putrinya tersebut. Dia bahkan mengaku sudah ikhlas jika usai menikah Ulfi akan memilih untuk tinggal bersama suaminya di Surabaya.

"Kalau emang anak pilihannya itu ya udah, kayak Ulfi dia dapat TNI nanti aku ditinggal nikah, ya udah itu udah pilihan dia," beber Elly Sugigi.

Jelang pernikahan anaknya, Elly mengaku sudah melakukan pertemuan keluarga bersama calon besan. Namun, dia teringat pesan ayahnya dulu yang melarangnya nikah dengan seorang angkatan.

Disisi lain, Elly tak ingin menerapkan pola pikir sang ayah ke buah hatinya yang kelak akan menikah.

"Sebenernya sih dari pihak keluarga aku tidak mau dapat mantu seorang angkatan katanya dulu, bapak aku, tapi kan kita jodoh nggak tahu," jelas Elly Sugigi