Bantah Sindir Fuji Artis Modal Endorse, Mayang Lucyana Ungkap Kedekatan dengan Mantan Saudara Ipar

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 17 September 2023 |07:55 WIB
Bantah Sindir Fuji Artis Modal Endorse, Mayang Lucyana Ungkap Kedekatan dengan Mantan Saudara Ipar
Mayang bantah sindir Fuji (Foto: Instagram/mayang.lucyanaaa)
A
A
A

JAKARTA - Mayang Lucyana tampaknya tak pernah berhenti menjadi sorotan. Bukan hanya disorot terkait permasalahan soal dugaan menertawakan upacara HUT RI ke-78, kali ini putri Doddy Sudrajat ini muncul dugaan bahwa Mayang menyindir mantan saudara iparnya, Fuji.

Menurut dugaan yang beredar, Mayang diduga pernah menyindir Fuji sebagai artis modal endorse. Akan tetapi, Mayang pun membantah tegas hal tersebut.

"Enggak, fitnah itu mah," ujar Mayang kepada Feni Rose saat hadir di program Rumpi.

Mayang menjelaskan bahwa pernyataan dirinya soal collagen Prancis bukan diperuntukkan Fuji. Namun, ia mengakui bahwa dirinya memang tengah menyindir seseorang.

Mayang dan Fuji

"Enggak nyindir dia (Fuji), nyindir orang lain," jelas Mayang.

"Sebenarnya kan ipar, masa lebih deket, kan emang udah saudaraan, udah harusnya deket," lanjutnya.

Adik almarhum Vanessa Angel ini bahkan menegaskan jika hubungannya dengan Fuji tidak seperti yang diberitakan.

"Sebenarnya kita santai aja, emang netizen sama media yang suka ngegoreng-goreng berita, mereka beranggapan kalau kami berantem," tegas Mayang.

Halaman:
1 2
