HOME CELEBRITY TV SCOOP

2 Kali Gagal di Indonesian Idol, Adi Sihotang Kini Mencoba X Factor Indonesia

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |20:01 WIB
Adi Sihotang di audisi X Factor Indonesia (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Ratusan peserta mengikuti audisi X Factor Indonesia 2023 yang digelar di Medan International Convention Center (MICC) Jalan Gagak Hitam, Medan, Sabtu (16/9/2023).

Dari ratusan peserta yang hadir terlihat Adi Sihotang, peserta audisi yang sempat sampai ke penjurian di Jakarta pada audisi Indonesian Idol tahun 2020 dan 2023 lalu. Ia ingin mencoba peruntungan di X Factor untuk membalas para juri Indonesian Idol yang tak memberikan tiket untuk lanjut ke babak berikutnya.

Pemuda berusia 21 tahun asal Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara itu, mengaku hadir dengan persiapan lebih matang di audisi kali ini. Ia tak ingin lagi dipulangkan karena kualitas penampilannya yang tak prima seperti di audisi-audisi sebelumnya.

"Ini audisi ku yang keempat. Prinsipku, musisi ga boleh menyerah. Kalau gagal, bangkit lagi sampai jadi juara," sebut Adi.

Adi menjelaskan, di audisi sebelumnya ia hanya melakukan persiapan dari sisi suara. Ia lalai menyiapkan penampilan, cara berpakaian dan juga cara beraksi di atas panggung.

"Yang lalu aku sering ngambil nada itu kayak ada yang kepeleset. Kalau sekarang sudah diperbaiki agar lebih maksimal. Jadi aku makin optimis. Selain memperbaiki penampilan, sekarang aku udah punya lagu sendiri. Walaupun aku gagal, aku ga pantang menyerah. Selalu ada jalan untuk mencoba," pungkasnya.

Adi mengaku sejak gagal di Indonesian Idol dia terus berlatih musik dan menyanyi. Ia bahkan kini menetapkan di Medan dan bekerja sebagai pengamen agar bisa terus berlatih untuk mengikuti audisi.

"Akh hari-hari ngamen di warung mi balap di Jalan Krakatau. Setiap hari mulai jam 8 sampai jam 12. Setelah itu aku pulang dan berlatih musik serta bernyanyi," tukasnya.

Adi pun berharap peruntungannya di audisi kali ini lebih baik dibanding sebelumnya. Ia sebelumnya pernah mengikuti 2 kali kontes ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol di RCTI dan sekali di Kontes Dangdut Indonesia (KDI) yang tayang di MNCTV.

"Masing-masing audisi ada beda. Tapi lebih enak di X Factor. Karena dari segi pembagian lagu, aku lebih siap di X Factor. Apalagi disini aku sudah berlatih penuh dan banyak teman-teman mendukung juga," tandasnya.

