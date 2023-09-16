Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ratusan Peserta Ikuti Audisi X Factor Indonesia di Medan

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |18:59 WIB
Ratusan Peserta Ikuti Audisi X Factor Indonesia di Medan
Audisi Factor Indonesia 2023 di Medan (Foto: MPI)
A
A
A

MEDAN - Ratusan peserta memadati ruang audisi ajang pencarian bakat menyanyi X Factor Indonesia yang digelar di Medan International Convention Center (MICC) Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal, Kota Medan, Sabtu (16/9/2023).

Sebelum memasuki ruang audisi, para peserta membentuk antrean mengular sejak pagi. Padahal gerbang audisi baru dibuka sekitar pukul 10.00 WIB.

Peserta yang hadir tak hanya dari Kota Medan dan wilayah sekitarnya. Tapi juga dari luar Sumatera Utara, seperti Aceh hingga Sumatera Barat dan Riau. Para peserta didominasi generasi Z yang dengan beragam karakter suara dan tingkat musikalitas.

Produser RCTI, Hardian Eka Putra, mengatakan kualitas para peserta audisi di Medan memang selalu luar biasa. Tak heran banyak penyanyi besar datang dari daerah tersebut.

"Audisi Medan untuk hari pertama ini antusiasnya bagus sekali. Lucu-lucu juga, menarik juga. Yang udah kita jalan audisi ini, kualitasnya memang rata-rata bagus vokalnya. Yang berkarakter juga banyak. Kita menyeleksinya juga susah," kata Hardian.

Untuk audisi yang digelar 16-17 September 2023 di Medan ini, para peserta akan diseleksi juri-juri lokal serta juri dari RCTI dan Fremantle Media. Para peserta yang lulus seleksi kemudian akan dibawa ke Jakarta untuk diseleksi oleh juri utama atau juri artis di Jakarta.

"Kita enggak ada target harus berapanya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Lebih banyak yang datang, lebih banyak juga yang bisa kita pilih," pungkasnya.

Kedatangan muka-muka lama di sebagai peserta audisi, kata Hardian menjadi ketertarikan sendiri di audisi X Factor Indonesia tahun ini. Namun ia berharap mereka datang dengan kualitas lebih baik.

"Kita berharap yang baru-baru bisa juga tampil baik dengan bakat mereka," tukasnya.

Medan adalah kota keempat pelaksanaan audisi X Factor Indonesia 2023. Sebelumnya audisi digelar di Surabaya (2-3 September 2023), Makassar (5-6 September 2023) dan Bandung (9-10 September 2023).

