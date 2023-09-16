Bima S Episode Fight or Die, Minggu 17 September 2023 Hanya Di MNCTV

JAKARTA - Hari Minggu waktunya berkumpul bersama teman dan keluarga sambil menyaksikan serial animasi Bima S pukul 12.00 WIB di MNCTV. Animasi Super hero bergenre action dan adventure ini berceritakan tentang petualangan Satria dan para sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan 7 Matrix.

Animasi Bima S merupakan adaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, serial yang dikemas dalam format animasi 3D dengan universe dan jalan cerita lebih menarik.

BIMA S telah dirilis sejak 2020 dan telah menjadi hiburan favorit selama akhir pekan bersama keluarga dimana pada tanggal 15 Oktober 2022 lalu, BIMA S juga telah menerima penghargaan Anugerah KPI Awards 2022 Kategori Televisi Program Animasi Terbaik. Buat kamu yang sudah penasaran dengan Serial BIMA S ini, simak bocoran episode minggu ini.

Saatnya mendapatkan Matrix berikutnya! Tapi, bahayanya Matrix itu berada di alam bawah sadar Satria. Tempat itu akan segera hancur, Satria dan Skylar harus mendapatkan Matrix itu atau mereka akan terjebak di sana selamanya! Tapi tanpa terduga, muncul musuh utama yang menghadang mereka. Bagaimana nasib Satria dan Skylar ? Penasaran?

Jangan lewatkan keseruan episode BIMA S yang akan berlangsung pekan ini! Saksikan setiap Minggu (17/09/2022) pukul 12.00 WIB di MNCTV.

BIMA S merupakan animasi kreasi anak bangsa yang diproduksi oleh MNC Animation. Anak usaha dari MNC Pictures, yang juga merupakan bagian dari PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN).