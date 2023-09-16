Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Total, Omara Esteghlal Lakukan Ini di Serial CinLock: Love, Camera, Action

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |10:43 WIB
Total, Omara Esteghlal Lakukan Ini di Serial CinLock: Love, Camera, Action
Omara Esteghlal di series Cinlock Love Camera Action (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA – Omara Esteghlal tampil total dalam serial terbaru berjudul CinLock: Love, Camera, Action yang tayang di Vision+. Terbukti, ia berhasil mencuri perhatian dengan perannya sebagai salah satu tokoh utama.

CinLock: Love, Camera, Action adalah serial yang mengangkat kisah di balik sekelompok mahasiswa jurusan film dalam memproduksi sebuah film untuk festival bergengsi, dengan segala suka dan duka di baliknya.

Dalam serial tersebut, Omara Esteghlal berperan sebagai Reyhan, seorang mahasiswa senior sekaligus anak dari sutradara terkenal, yang telah lama berpengalaman dalam menyutradarai sebuah film.

 Total, Omara Esteghlal Lakukan Ini di Serial CinLock: Love, Camera, Action

Reyhan sendiri digambarkan sebagai sosok yang kharismatik, tegas, dan ambisius. Hal ini didorong oleh statusnya sebagai putra dari seorang sutradara terkenal.

"Hidupnya itu ditujukan untuk mengalahkan bapaknya, untuk menjadi sosok sutradara yang dia dambakan, cuman dia tidak pernah bisa menjadi kayak gitu, jadi dia mencari cara menjadi dirinya sendiri," jelas Omara Esteghlal.

Untuk mendalami karakter Reyhan, Omara Esteghlal rela melakukan riset mendalam, yang membuatnya harus bertemu langsung dengan beberapa sutradara yang sifatnya hampir sama dengan Reyhan.

“Jadi risetnya bukan cuman ‘Kira-kira orang ambisius seperti apa?’, tapi lebih aku melihat karakternya kayak si A atau si B, orang beneran di kehidupan nyata yang berprofesi sebagai sutradara juga,” lanjut Omara Esteghlal.

Telusuri berita celebrity lainnya
