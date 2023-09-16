Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia Tak Kalah Cantik dan Muda dari Sang Anak

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |21:30 WIB
5 Artis Indonesia Tak Kalah Cantik dan Muda dari Sang Anak
5 Artis Indonesia tak kalah cantik dan muda dari sang anak (Foto: IG Sophia Latjuba)
JAKARTA - Sebanyak 5 artis Indonesia tak kalah cantik dan muda dari sang anak akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Artis tersebut memiliki paras cantik meski tak lagi muda.

Tak cuma itu, mereka juga tak kalah dengan anaknya. Banyak menilai mereka bak adik kakak karena memiliki wajah yang awet muda.

Berikut 5 artis tak kalah cantik dan muda dari sang anak

1. Sophia Latjuba

Sophia Latjuba

Sophia Latjuba kini berusia 53 tahun. Ia menjadi salah satu artis yang awet muda. Sophia tercatat sudah pernah dua kali menikah. Pernikahan pertamanya dengan Indra Lesmana di Mei 1992, diketahui melahirkan seorang anak perempuan bernama Eva Celia.

Pada April 2005, ia kembali menikah dengan Michael A. Villarreal, seorang pria berkebangsaan Amerika Serikat. Dari pernikahan keduanya, Sophie dikaruniai seorang anak perempuan bernama Manuella Aziza Villareal.

2. Wulan Guritno

Wulan Guritno

Wulan Guritno yang bernama asli Sri Wulandari Lorraine Joko Guritno lahir 14 April 1981. Ia kini berusia 42 tahun. Ia masih menjadi artis yang awet muda hingga saat ini.

Wulan melahirkan putri pertamanya, Shaloom Razade Syach, di usia yang sama pada 24 Juni 1998.

3. Inong Ayu

Inong Ayu

Inong Ayu merupakan istri sekaligus manajer aktor tampan Abimana Aryasatya. Nidya dan Abimana selama ini dikenal sebagai pasangan yang serasi. Rumah tangga mereka pun hampir tidak pernah diterjang isu miring.

Inong Ayu, perempuan kelahiran 5 Februari 1981, ini dikenal cukup simpel dan natural dalam berpenampilan. Ia lebih memilih gaya kasual dengan warna-warna netral.

