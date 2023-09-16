Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Artis Top Dunia yang Pilih Menikah di Indonesia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |20:18 WIB
7 Artis Top Dunia yang Pilih Menikah di Indonesia
Artis Hollywood menikah di Indonesia (Foto: IG Chris Hemsworth)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia mempunyai pesona indah yang menarik perhatian masyarakat dunia. Artis top dunia bahkan melangsungkan pernikahan di Indonesia.

Mereka jatuh cinta kepada Indonesia dan keindahannya. Maka dari itu, mereka mencoba mengabadikan momen indah dalam hidupnya, yakni pernikahan di Indonesia.

Berikut, 7 artis top dunia yang pilih menikah di Indonesia

1. Jennifer Hawkins dan Jake Wall

7 Artis Top Dunia yang Pilih Menikah di Indonesia

Jennifer Hawkins dan Jake Wall menggelar pernikahan pada 4 Juni 2013. Mereka menggelar pesta pernikahan di kawasan Uluwatu, Bali, itu cukup intim karena hanya menyebar 60 undangan yang terdiri dari keluarga dan teman dekat.

Mengutip dari The Daily Telegraph, banyak pengawal yang menjaga acara yang khidmat dan sakral itu.

2. Mick Jagger dan Jerry Hall

7 Artis Top Dunia yang Pilih Menikah di Indonesia

Mick Jagger dan Jerry Hall melangsungkan pernikahan di Indonesia. Ia menikah di Bali, pada 21 November 1990, dengan melakukan serangkaian upacara ritual Hindu.

Mick Jagger memang menyukai kesederhanaan adat Bali. Bahkan diketahui, Mick Jagger terakhir datang ke Bali pada tahun 1997, tepatnya pada 23 Oktober. Saat itu ia datang ke Puri Anyar bersama Jerry Hall dan anaknya. Saat datang, Mick Jagger dan keluarganya mengenakan pakaian adat Bali.

3. Chris Hemsworth dan Elsa Pataky

7 Artis Top Dunia yang Pilih Menikah di Indonesia

Sebagai warga Australia, Chris Hemsworth begitu dekat dengan budaya Bali dan Indonesia. Diketahui, ia sering berlibur ke Indonesia, terutama Bali.

Tak cuma itu, momen spesial dilakukan Chris di Indonesia. Hal ini terjadi ketika Chris dan Elsa menggelar pernikahan pada 26 Desember 2010 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Halaman:
1 2 3
