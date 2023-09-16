7 Artis Top Dunia yang Pilih Menikah di Indonesia

JAKARTA - Indonesia mempunyai pesona indah yang menarik perhatian masyarakat dunia. Artis top dunia bahkan melangsungkan pernikahan di Indonesia.

Mereka jatuh cinta kepada Indonesia dan keindahannya. Maka dari itu, mereka mencoba mengabadikan momen indah dalam hidupnya, yakni pernikahan di Indonesia.

Berikut, 7 artis top dunia yang pilih menikah di Indonesia

1. Jennifer Hawkins dan Jake Wall





Jennifer Hawkins dan Jake Wall menggelar pernikahan pada 4 Juni 2013. Mereka menggelar pesta pernikahan di kawasan Uluwatu, Bali, itu cukup intim karena hanya menyebar 60 undangan yang terdiri dari keluarga dan teman dekat.

Mengutip dari The Daily Telegraph, banyak pengawal yang menjaga acara yang khidmat dan sakral itu.

2. Mick Jagger dan Jerry Hall





Mick Jagger dan Jerry Hall melangsungkan pernikahan di Indonesia. Ia menikah di Bali, pada 21 November 1990, dengan melakukan serangkaian upacara ritual Hindu.

Mick Jagger memang menyukai kesederhanaan adat Bali. Bahkan diketahui, Mick Jagger terakhir datang ke Bali pada tahun 1997, tepatnya pada 23 Oktober. Saat itu ia datang ke Puri Anyar bersama Jerry Hall dan anaknya. Saat datang, Mick Jagger dan keluarganya mengenakan pakaian adat Bali.

3. Chris Hemsworth dan Elsa Pataky

Sebagai warga Australia, Chris Hemsworth begitu dekat dengan budaya Bali dan Indonesia. Diketahui, ia sering berlibur ke Indonesia, terutama Bali.

Tak cuma itu, momen spesial dilakukan Chris di Indonesia. Hal ini terjadi ketika Chris dan Elsa menggelar pernikahan pada 26 Desember 2010 di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur (NTT).