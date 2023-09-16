Nikita Mirzani Ogah Masuk Geng Cendol: Takut Gak Nyaman

JAKARTA - Nikita Mirzani secara terang-terangan mengaku tidak ingin masuk geng Cendol. Seperti diketahui geng cendol terdiri dari sederet artis ternama Tanah Air seperti Nagita Slavina, Ashanty, Aurel Hermansyah, Tya Ariestya, Olla Ramlan, Shireen Sungkar, hingga Nia Ramadhani.

Hal itu diungkapkan oleh Nikita Mirzani saat berbincang-bincang dengan Melaney Ricardo di podcast YouTube.

Kala itu, Melaney menawarkan ibu tiga anak ini untuk masuk ke geng Melaney Ricardo, yakni geng Cendol bersama Luna Maya, Ayu Dewi dan Edric Tjandra.

Nikita mengaku lebih memilih untuk masuk ke geng Menteri Ceria bersama Melaney Ricardo.

"Iya ah (Geng Mentri Ceria), tapi jangan di Geng Cendol," ujar Nikita Mirzani dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (16/9/2023).

Pasalnya, ibu tiga anak ini khawatir kehadirannya di geng Cendol bisa membuat anggota lainnya kurang nyaman.