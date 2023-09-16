Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Virgoun Dikabarkan Punya Pacar Baru, Ibunda: Banyak yang Mau Jadi Istrinya

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |18:13 WIB
Virgoun disebut punya pacar (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Virgoun dan Inara Rusli tengah menjalani proses cerai. Di tengah proses tersebut, Virgoun dikabarkan sudah memiliki pacar baru.

Terkait kabar tersebut ibunda Virgoun, Eva Manurung angkat bicara.

Menurut Eva, banyak perempuan yang ingin menjadi istri baru Virgoun.

"Di Instagram saya ada banyak perempuan menyodorkan diri untuk menjadi istrinya Virgoun," ujar Eva Manurung di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

Eva Manurung lantas membocorkan beberapa perempuan yang ingin diperistri oleh anaknya tersebut.

"Ada yang punya anak dua, ada yang punya anak satu, ada yang masih gadis," kata Eva Manurung.

Namun sebagai orangtua, Eva Manurung tidak mau ikut campur dan lebih menyerahkan soal pasangan kepada Virgoun.

"Masa iya saya yang ini, ini semua, yaudah kalian punya hati bisa deketin anak gw ya deketin kan gitu," jelas Eva Manurung.

Berbeda dengan jawaban sang ibunda, dalam kesempatan yang sama, kakak Virgoun yaitu Febby Carol tegas membantah isu tersebut.

"Belum lah kalau pacaran, masih jauh lah. Mungkin bertemen-temen dulu," tegas Febby Carol.

