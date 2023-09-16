Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keanu Massaid Izinkan Angelina Sondakh Pacaran Lagi, Ini Sebabnya

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |16:59 WIB
Keanu Massaid Izinkan Angelina Sondakh Pacaran Lagi, Ini Sebabnya
Keanu Massaid izinkan Angelina Sondakh mencari pacar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Anak mendiang Adjie Massaid dan Angelina Sondakh, Keanu Massaid, mulai mengizinkan ibunya berpacaran lagi. Keanu sadar sang bunda mulai butuh pendamping hidup untuk mengurus keluarganya.

"Boleh lah (Angelina Sondakh pacaran lagi)," kata Keanu Massaid saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

Sementara itu, Angelina Sondakh menyambut baik pendapat sang anak. Namun, dia tak ingin gegabah dalam mencari pasangan hidup lagi sepeninggal Adjie Massaid.

Keanu Massaid Izinkan Angelina Sondakh Pacaran Lagi, Ini Sebabnya

"Tapi kan kita harus cari yang benar-benar bisa menerima dan sekarang juga harus urus Keanu juga," ujar Angelina Sondakh.

Mantan politisi tersebut mengaku belakangan ini kerap didekati pria. Namun, belum ada satu pun yang resmi menjalin asmara dengannya.

"Jadi memang ada beberapa yang deket tapi mental juga, karena aku kebanyakan nolak kali ya," ucapnya.

Selain itu, Angelina Sondakh mengaku kesibukan mengurus keluarga juga menjadi faktor dirinya belum punya pacar.

"Kaya malem aku harus masakin Keanu, karena menunya beda antara Oma sama Keanu, belum temani kalau les piano. Aku cenderung kalau lagi masak dan jualan hijab HP aku geletakin aja," bebernya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/33/3121889/angelina_sondakh-cCrI_large.jpg
Angelina Sondakh Sedih, Sang Ibu Masuk Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3103052/angelina_sondakh-fgw2_large.jpg
Angelina Sondakh Jalani Umrah Perdana Usai 15 Tahun Mualaf: Ini Perjalanan Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/33/3087472/angelina_sondakh-Plfi_large.jpg
Angelina Sondakh Syok Reza Artamevia Dituduh Menipu: Itu Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/33/3028013/antar-keanu-pelatihan-sepak-bola-angelina-sondakh-ke-adjie-massaid-teringat-kamu-darl-AWTKnOCVeH.jpg
Antar Keanu Pelatihan Sepak Bola, Angelina Sondakh ke Adjie Massaid: Teringat Kamu Darl
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026196/angelina-sondakh-antar-keanu-massaid-ke-barcelona-demi-wujudkan-mimpi-anak-jadi-pesepakbola-l15lAle5m8.jpg
Angelina Sondakh Antar Keanu Massaid ke Barcelona demi Wujudkan Mimpi Anak Jadi Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/33/3025590/pesan-haru-angelina-sondakh-untuk-reza-artamevia-usai-lamaran-aaliyah-massaid-3waiPGcfFY.jpg
Pesan Haru Angelina Sondakh Untuk Reza Artamevia Usai Lamaran Aaliyah Massaid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement