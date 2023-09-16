Keanu Massaid Izinkan Angelina Sondakh Pacaran Lagi, Ini Sebabnya

JAKARTA - Anak mendiang Adjie Massaid dan Angelina Sondakh, Keanu Massaid, mulai mengizinkan ibunya berpacaran lagi. Keanu sadar sang bunda mulai butuh pendamping hidup untuk mengurus keluarganya.

"Boleh lah (Angelina Sondakh pacaran lagi)," kata Keanu Massaid saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Sabtu (16/9/2023).

Sementara itu, Angelina Sondakh menyambut baik pendapat sang anak. Namun, dia tak ingin gegabah dalam mencari pasangan hidup lagi sepeninggal Adjie Massaid.

"Tapi kan kita harus cari yang benar-benar bisa menerima dan sekarang juga harus urus Keanu juga," ujar Angelina Sondakh.

Mantan politisi tersebut mengaku belakangan ini kerap didekati pria. Namun, belum ada satu pun yang resmi menjalin asmara dengannya.

"Jadi memang ada beberapa yang deket tapi mental juga, karena aku kebanyakan nolak kali ya," ucapnya.

Selain itu, Angelina Sondakh mengaku kesibukan mengurus keluarga juga menjadi faktor dirinya belum punya pacar.

"Kaya malem aku harus masakin Keanu, karena menunya beda antara Oma sama Keanu, belum temani kalau les piano. Aku cenderung kalau lagi masak dan jualan hijab HP aku geletakin aja," bebernya.

