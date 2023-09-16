Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bukan Ikut-Ikutan, Ini Alasan Didi Riyadi Terjun ke Dunia Politik

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |15:01 WIB
Bukan Ikut-Ikutan, Ini Alasan Didi Riyadi Terjun ke Dunia Politik
Didi Riyadi terjun ke dunia politik (Foto: IG Didi)
A
A
A

JAKARTA - Didi Riyadi mengikuti jejak beberapa musisi untuk terjun ke dunia politik. Didi yang mencalonkan diri sebagai legislatif 2024 mengaku memang sering mengikuti isu dan perkembangan dunia politik.

"Ya secara khusus nggak ada yaa, artinya emang hari-hari saya gak jauh dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan politik," ujar Didi Riyadi di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Bukan Ikut-Ikutan, Ini Alasan Didi Riyadi Terjun ke Dunia Politik

Oleh karena itu, Didi Riyadi merasa ilmu tentang politik nya sudah cukup sehingga ia mantap ingin berkontribusi lebih untuk negeri.

"Jadi saat ini nggak hanya tahu ilmunya aja, tapi ada langkah yang kongkrit tapi ada hal yang diwujudkan dengan nyata, nggak cuman duduk aja lihat berita tapi maju juga," ungkap Didi Riyadi.

Drummer band Element itu juga membantah jika ia terjun ke dunia politik karena ikut-ikutan rekan sesama musisi.

