HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Siskaeee ke Kamboja saat Pemeriksaan Polisi Kasus Produksi Film Porno

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |14:01 WIB
Siskaeee ke Kamboja saat Pemeriksaan Polisi Kasus Produksi Film Porno
Siskaeee mangkir dari panggilan polisi, ini alasannya (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Siskaeee, Virly Birginia serta belasan pemeran lainnya, memilih mangkir dari pemeriksaan polisi, Jumat 15 September 2023. Mereka diperiksa dalam kasus produksi film porno.

Namun sayangnya, Siskaeee kini tengah melakukan jalan-jalan ke Kamboja. Moment ini dibagikannya melalui instastory di akun instagram pribadinya, Jumat (15/9/2023).

Siskaeee nampak menunjukkan suasana jalanan berada di Kamboja. Sambil membuat video berupa vlog, pemeran film "Kramat Tunggak" ini berjalan lenggak lenggok, layaknya seorang model berada di atas panggung.

Siskaeee ke Kamboja saat Pemeriksaan Polisi Kasus Produksi Film Porno

Sementara itu, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak menjelaskan, tidak ada satu pun pemeran film porno itu menghadiri pemeriksaan.

"Belum ada yang hadir pada jadwal pemeriksaan 16 orang saksi (talent pria dan wanita),"ujar Kombes Ade Safri dikonfirmasi awak media, Jumat (15/9/2023).

Ade menerangkan, alasan di antara pemeran-pemeran film porno tersebut tak hadir. "Ada beberapa surat panggilan yang dikirimkan melalui ekspedisi oleh penyidik karena saksi berdomisili di luar kota atau luar pulau dan dikembalikan oleh ekspedisi pada hari ini ke kantor penyidik,"papar Ade Safri.

"Dengan alasan sudah pindah alamat, alamat tidak ditemukan, atau dengan alasan bahwa yang orang dituju tidak tinggal di tempat tersebut,"lanjut dia.

Polisi menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap 16 pemeran film porno. Mereka bakal diperiksa pada 19 September 2023.

"Akan dibuatkan kembali hari ini untuk surat panggilan kepada 16 orang saksi talent untuk jadwal pemeriksaan di hari selasa tanggal 19 september,"tutup Ade Safri.

