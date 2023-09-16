Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Konsisten Diet, Igor Saykoji: Gue Ingin Ada saat Anak Dewasa

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |13:29 WIB
Konsisten Diet, Igor Saykoji: Gue Ingin Ada saat Anak Dewasa
Igor Saykoji sukses diet hingga turun 37 kg (Foto: IG Igor)
JAKARTA - Igor Saykoji sukses menurunkan berat badannya hingga mencapai 37 kilogram. Kemudian dia juga tengah menjalani pola hidup sehat setelah sempat mengalami obesitas.

Selain karena alasan kesehatan, pemilik nama asli Ignatius Rosoinaya Penyami itu menyebut pola hidup sehatnya dilakukan demi masa depan anak-anaknya.

"Lebih ke peduli ke diri sendiri aja karena memang gue punya anak tiga, gue ingin bisa ada sampai di usia mereka sudah dewasa dan ngasih sesuatu yang bermakna lah buat anak," kata Igor Saykoji saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Konsisten Diet, Igor Saykoji: Gue Ingin Ada saat Anak Dewasa

"Jadi bukan karena gue ngejar sehatnya aja tapi gue bisa jadi contoh yang baik buat anak," ujarnya.

Igor membeberkan tips diet ketat yang sudah dilakukannya setahun terakhir.

Rapper 40 tahun itu memilih jenis olahraga ringan untuk mengembalikan berat badan idealnya.

"Sudah mulai hidup sehat jadi setiap hari olahraga. Pertama kali olahraga yang dicari itu bukan olahraga yang berat, bukan kayak langsung nyari gym," jelas Igor.

"Karena kadang kadang buat orang yang badannya gede tuh ke gym itu kayak tekanan batin juga ngeliat orang yang badannya udah jadi," sambungnya.

Tak jarang Igor mencari tahu cara berolahraga yang cocok untuk orang yang mengalami obesitas lewat kanal YouTube.

 BACA JUGA:

