Mikha Tambayong Rayakan Ultah Ke-29, Deva Mahenra Tulis Doa Syahdu

JAKARTA - Mikha Tambayong merayakan ulang tahun ke-29. Spesial, karena ini adalah ulang tahun pertama Mikha sejak menjadi istri Deva Mahenra.

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Mikha Tambayong yang lahir di Jakarta 15 September 2023 ini terlihat merayakan ulang tahunnya secara intimate, hanya dengan ayah dan suaminya Deva Mahenra. Mereka bertiga terlihat makan malam di sebuah restoran.

“Chapter 29: surrounded by so much love. Thank you for the wishes everyone," tulis Mikha,” tulis Mikha Tambayong dalam kolom caption @miktambayong.

Dalam unggahan tersebut, Mikha terlihat cantik dalam balutan one set putih bermotif bunga dan ikan. Sementara rambutnya yang panjang terlihat diikat satu. Tentunya tidak lupa dirinya terlihat memegang kue ulang tahun.

Tidak hanya Mikha, Deva Mahenra pun membuat unggahan video spesial. Dalam video tersebut, terlihat momen kebersamaan Mikha dan Deva Mahenra. Mulai dari melakukan trip bersama hingga momen keseharian. Walaupun demikian, video ini sangat berarti. Pada kolom caption, Deva Mahenra memuji istrinya habis-habisan.

“Kini dan nanti akan selalu dan selalu, menjadi sesuatu yang baik untuk setulus-tulusnya kita rangkul dan rayakan. Rasa saling membuat kita tidak pernah kekurangan cara untuk menjalaninya, dan kesalingan itu sendiri sudah lebih dari cukup mewarnai berbagai kisah. Karena di sepanjang cerita kita, ada keajaiban. Senyum yang kamu punya tidak pernah gagal untuk menegaskan arti dari menepi. Tawa yang kamu lepas juga ibarat ruang, di dalamnya saya ingin menetap,” tulis Deva Mahenra, dikutip dari Instagram @devamahenra.

Tidak hanya itu, Deva juga menyinggung tentang keluarga kecil dalam caption selanjutnya.

“Mikha, kamu tahu bahwa ini hari yang berbeda buat kita. Ini hari ulang tahunmu yang pertama, yang kita rayakan sambil membangun keluarga kecil. Jadi, ini memang terasa berbeda, selain segala tentang kamu itu istimewa. Maka ada suami dan istri di sini, sesuatu yang dulu kita pandang nanti, yang telah menjadi kini,” tulis Deva Mahenra.

Tentunya Deva tidak lupa menuliskan doa untuk Mikha Tambayong, “Di hadapan hari ini saya bahagia karena kita terbukti mampu bersahabat dengan waktu, dan bersama-sama menikmati cara waktu berjalan di dalam kehidupan kita. Semoga, umur panjang menjadi selimut setiap langkah, dan melimpah-limpah rezeki yang kita kejar sebagai sama-sama seorang pemimpi. Selamat bertambah usia, Istriku. Hormat dan kasih sayang selalu untukmu."

