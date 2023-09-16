Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernyataan YG Entertainment soal Kontrak Kerja Lisa BLACKPINK

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |08:01 WIB
Pernyataan YG Entertainment soal Kontrak Kerja Lisa BLACKPINK
YG Entertainment jawab kontrak kerja Lisa Blackpink (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Lisa BLACKPINK dan YG Entertainment menjadi perbincangan netizen. Kontrak kerja menjadi salah satu penyebab Lisa dan YG menjadi perbincangan.

Kini Lisa dan YG mulai menemui titik terang. YG Entertainment selaku agensi telah membagikan pernyataan singkat mengenai diskusi perpanjangan kontrak Lisa BLACKPINK.

Dilansir dari Soompi, YG Entertainment menegaskan jika kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak Lisa masih dalam tahap diskusi.

Pernyataan YG Entertainment soal Kontrak Kerja Lisa BLACKPINK

Pernyataan ini seolah menepis spekulasi yang baru-baru ini terus beredar dimana disebutkan bahwa Lisa telah menerima tawaran kontrak besar dari agensi lain dan menolak proposal YG Entertainment.

"Perpanjangan kontrak Lisa saat ini sedang dalam diskusi. Tidak ada rumor yang terkonfirmasi.”bunyi pernyataan YG dikutip dari Soompi.

Sebagaimana diketahui pada Juli lalu, Lisa BLACKPINK dirumorkan tidak memperpanjang kontraknya bersama agensi YG Entertainment. Dilansir dari Koreaboo, menurut laporan eksklusif dari Munhwa Ilbo, Lisa dan YG Entertainment memang sedang dalam tahap negosiasi pembaruan kontrak, karena kontrak Lisa dengan YG Entertainment akan berakhir pada Agustus 2023.

Namun, belum ada kesepakatan yang dibuat lantaran tuntutan kedua belah pihak yang belum sepakat soal ketentuan kontrak. Sumber China yang tak disebutkan namanya itu juga mengisyaratkan kepada Munhwa Ilbo bahwa ada kemungkinan Lisa tidak memperbarui kontraknya dengan YG Entertainment.

Adapun kabar ini diturunkan usai Sumber Cina untuk Munhwa Ilbo yang sedang bekerja sama dengan Lisa BLACKPINK dan YG Entertainment mendapat kabar soal ketidakpastian pembaruan kontrak tersebut yang berhubungan dengan diundangnya Lisa di sebuah acara.

