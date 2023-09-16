Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Intip Trailer Aquaman 2 yang Baru Dirilis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |23:01 WIB
Intip Trailer Aquaman 2 yang Baru Dirilis
Sinopsis Film Aquaman 2 and the Lost Kingdom (Foto: Warner)
A
A
A

JAKARTA - DC Studios resmi merilis trailer film Aquaman 2 And The Lost Kingdom. Trailer ini begitu dinanti para penggemar superhero DC Comics dan tak sabar menyaksikan kelanjutan petualangan Aquaman di darat dan dasar laut.

Trailer berdurasi 2 menit ini menyajikan aksi-aksi baru Jason Momoa sebagai sang superhero. Video dibuka dengan momen Arthur Curry (Jason Momoa) dengan kilas balik kehidupannya sebelum menjadi seorang superhero.

Intip Trailer Aquaman 2 yang Baru Dirilis

Terlihat Arthur menjalani kehidupannya sebagai seorang ayah dan pengangguran, mulai dari mengurus anak hingga menjalani aktivitas di rumah. Kemudian, scene melompat ke momen Arthur menjadi sosok Aquaman dan berperang di bawah laut.

Adegan perang di bawah laut pun cukup mendominasi di trailer ini. Penonton seolah dijanjikan dengan sederet scene memukau di film superhero DC Studios itu.

Sementara itu, kemunculan Amber Heard di trailer ini juga bikin netizen penasaran. Pemeran karakter Mera itu sekilas terlihat di trailer Aquaman 2. Nampak Mera seperti hendak menghancurkan kaca di bawah laut, dan kemunculan sosoknya pun hanya sepersekian detik di trailer tersebut.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/206/2925045/amber-heard-absen-dari-trailer-aquaman-and-the-lost-kingdom-koqjUpLLuT.jpeg
Amber Heard Absen dari Trailer Aquaman and The Lost Kingdom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/29/206/2493454/james-wan-batal-garap-spin-off-film-aquaman-emsi8JHdc9.jpg
James Wan Batal Garap Spin-Off Film Aquaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/31/206/2448956/produser-jamin-tak-akan-pecat-amber-heard-dari-aquaman-2-698jnsKwsH.jpg
Produser Jamin Tak Akan Pecat Amber Heard dari Aquaman 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/11/206/2423894/aquaman-and-the-lost-kingdom-kisah-arthur-curry-telusuri-kerajaan-yang-hilang-49rWSWk5VJ.jpg
Aquaman and the Lost Kingdom, Kisah Arthur Curry Telusuri Kerajaan yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/09/206/2358885/ada-kisah-cinta-segitiga-dalam-film-aquaman-2-43OdlJiiTR.jpg
Ada Intrik Kisah Cinta Segitiga dalam Aquaman 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/02/04/206/2356170/musim-panas-2021-aquaman-2-mulai-syuting-di-london-RCnROoZhqA.JPG
Musim Panas 2021, DC Mulai Syuting Aquaman 2 di London
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement