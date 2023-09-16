Intip Trailer Aquaman 2 yang Baru Dirilis

JAKARTA - DC Studios resmi merilis trailer film Aquaman 2 And The Lost Kingdom. Trailer ini begitu dinanti para penggemar superhero DC Comics dan tak sabar menyaksikan kelanjutan petualangan Aquaman di darat dan dasar laut.

Trailer berdurasi 2 menit ini menyajikan aksi-aksi baru Jason Momoa sebagai sang superhero. Video dibuka dengan momen Arthur Curry (Jason Momoa) dengan kilas balik kehidupannya sebelum menjadi seorang superhero.

Terlihat Arthur menjalani kehidupannya sebagai seorang ayah dan pengangguran, mulai dari mengurus anak hingga menjalani aktivitas di rumah. Kemudian, scene melompat ke momen Arthur menjadi sosok Aquaman dan berperang di bawah laut.

Adegan perang di bawah laut pun cukup mendominasi di trailer ini. Penonton seolah dijanjikan dengan sederet scene memukau di film superhero DC Studios itu.

Sementara itu, kemunculan Amber Heard di trailer ini juga bikin netizen penasaran. Pemeran karakter Mera itu sekilas terlihat di trailer Aquaman 2. Nampak Mera seperti hendak menghancurkan kaca di bawah laut, dan kemunculan sosoknya pun hanya sepersekian detik di trailer tersebut.

