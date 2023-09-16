Mea Shahira Bocorkan Konsep Video Klip Not Today Not Tomorrow

JAKARTA - Mea Shahira sukses menghelat showcase-nya bertajuk ‘Not Today Not Tomorrow The Showcase’. Sebuah acara tunggal Mea Shahira yang dipersembahkan oleh Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI) dan HEYFOLKS! Ini, diadakan di Dekhad Gandaria, dan dipandu oleh MC Reza Alqadri.

Mea kemudian membocorkan music video Not Today Not Tomorrow kepada para teman-teman dan pengunjung yang hadir saat itu. Pasalnya video ini belum ada di YouTube, dan akan diunggah dalam waktu dekat.

Namun ada fakta mengejutkan yang diungkap setelah pemutaran video tersebut. Ia mengaku bahwa model pria yang ada di video tersebut adalah pacarnya sendiri.

“Syutingnya tuh di Bintaro, terus kita lagi nyari talent yang cocok. Soalnya aku kan lumayan tinggi jadi cewek. Jadi nyoba nyari pasangan yang setinggi aku,” ujarnya. Akhirnya ia memutuskan untuk mengajukan pacarnya menjadi model music video-nya.

