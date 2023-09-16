Raissa Ramadhani Senang Berada di Studio Rekaman, Tempat Healing Ternyaman

JAKARTA - Selain akting dan presenting, Raissa Ramadhani kini dikenal juga sebagai penyanyi. Karena aktivitas barunya ini, Raissa punya tempat favorit.

Studio rekaman baginya merupakan tempat healing ternyaman. Ketika sudah ada di studio, bahkan ia bisa menghabiskan berjam-jam untuk menghasilkan karya terbaiknya.

“Di studio rekaman aja tuh proses bisa sampe 6 - 8 jam. Bahkan aku pernah rekaman sampai 10 jam,” ujar Raissa.

Namun demikian, baginya ketika masuk studio rekaman merupakan tekanan namun ia merasa enjoy. Selain itu pula, ia mengaku jika tantangan terbesar adalah ketika menjadi penyanyi.

“Honestly dari pekerjaan yang aku coba, yang paling berat adalah jadi penyanyi. Prosesnya paling panjang, karena dari workshop, utak-atik musik segala macem, sampai akhirnya bisa take vokal,” ujarnya.

“Karena once aku masuk studio rekaman, aku jadi kaya lupa sama masalah lain, adi fokus ke musik aja. (Karena) kebetulan passion-nya di musik, jadi aku sangat enjoy semua pressure dan challenge yang aku alami di studio. Kaya take vokal, ngulang take-nya, abis itu dengerin hasilnya. Bener bener titik fokus aku di studio,” tuturnya.