Lewat Semesta, Pembuktian Baru Yogie Nandes

JAKARTA - Yogie Nandes menghadirkan single ketiga dengan nuansa berbeda dari sebelumnya. Yogie yang kini berada di bawah naungan Star Media Nusantaran itu mendaur-ulang lagu milik Randy Pangalila berjudul Lewat Semesta.

Lagu ini dipilih bukan tanpa alasan. Yogie ternyata menggemari lagu yang didengarnya sekitar 12 tahun lalu saat awal masuk kuliah. Masih menjadi lagu kesukaannya sampai sekarang, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, ini pun mengajukan Lewat Semesta ke Sony Music Entertainment untuk dijadikan single ia yang berikutnya.

Kemudian, label setuju untuk me-recycle lagu ini dan jadilah single ketiga Yogie ini siap diluncurkan pada 15 September 2023.

“Salah satu lagu favoritku yang dinyanyikan Randy Pangalila. Bercerita tentang pria yang menyukai seorang wanita, tapi si pria ini tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada si wanita. Jadilah, dia mencurahkan isi hatinya lewat semesta dan Tuhan. Pesan yang ingin disampaikan lagu ini, intinya, jangan menunda-nunda untuk mencurahkan perasaan kita kepada orang yang kita sayang. Jangan sampai hatinya menjadi beku, seperti yang ada di lirik bagian terakhir.”

“Aku senang karena lagu ini disetujui pihak label untuk dijadikan single ketiga. Cuma, memang aku sempat khawatir akan dibanding-bandingkan dengan versi Randy. Tapi, aku berusaha meyakinkan diri sendiri kalau masing-masing penyanyi punya ciri khasnya. Pendengar lebih suka yang mana, itu terserah mereka. Kalau bisa menikmati keduanya, kenapa enggak?”

BACA JUGA: