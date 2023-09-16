Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lewat Semesta, Pembuktian Baru Yogie Nandes

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |01:31 WIB
Lewat Semesta, Pembuktian Baru Yogie Nandes
Yogie Nandes urilis lagu Lewat Semesta (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Yogie Nandes menghadirkan single ketiga dengan nuansa berbeda dari sebelumnya. Yogie yang kini berada di bawah naungan Star Media Nusantaran itu mendaur-ulang lagu milik Randy Pangalila berjudul Lewat Semesta.

Lagu ini dipilih bukan tanpa alasan. Yogie ternyata menggemari lagu yang didengarnya sekitar 12 tahun lalu saat awal masuk kuliah. Masih menjadi lagu kesukaannya sampai sekarang, pria kelahiran Bukittinggi, Sumatera Barat, ini pun mengajukan Lewat Semesta ke Sony Music Entertainment untuk dijadikan single ia yang berikutnya.

Lewat Semesta, Pembuktian Baru Yogie Nandes

Kemudian, label setuju untuk me-recycle lagu ini dan jadilah single ketiga Yogie ini siap diluncurkan pada 15 September 2023.

“Salah satu lagu favoritku yang dinyanyikan Randy Pangalila. Bercerita tentang pria yang menyukai seorang wanita, tapi si pria ini tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara langsung kepada si wanita. Jadilah, dia mencurahkan isi hatinya lewat semesta dan Tuhan. Pesan yang ingin disampaikan lagu ini, intinya, jangan menunda-nunda untuk mencurahkan perasaan kita kepada orang yang kita sayang. Jangan sampai hatinya menjadi beku, seperti yang ada di lirik bagian terakhir.”

“Aku senang karena lagu ini disetujui pihak label untuk dijadikan single ketiga. Cuma, memang aku sempat khawatir akan dibanding-bandingkan dengan versi Randy. Tapi, aku berusaha meyakinkan diri sendiri kalau masing-masing penyanyi punya ciri khasnya. Pendengar lebih suka yang mana, itu terserah mereka. Kalau bisa menikmati keduanya, kenapa enggak?”

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement