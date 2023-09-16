Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Meiska Terharu Lagunya Tembus 40 Juta Stream

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |00:37 WIB
Meiska Terharu Lagunya Tembus 40 Juta Stream
Meiska Adinda (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda kembali menorehkan prestasi. Lagu debutnya yang berjudul Hilang Tanpa Bilang bisa mencapai 40 juta pendengar.

Ini merupakan prestasi membanggakan untuk Meiska. Ia merasa bangga sekaligus terharu karena lagunya bisa menemani pendengar musik Indonesia.

“Ini sebenarnya aku senang banget, ada 8 juta pendengar sekarang,” ujarnya.

Meiska Terharu Lagunya Tembus 40 Juta Stream

Ia semakin tak nyangka ramai digunakan di TikTok. “Ya ampun.. aku seneng banget. Ternyata sampai saat ini, masih ada yang dengar laguku. Bahkan di TikTok pun juga semakin tambah yang pakai lagu aku. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih banyak, buat mereka yang masih setia dengerin ‘Hilang Tanpa Bilang’ ,” tambah Meiska.

Bagi Meiska, memiliki lagu yang memiliki banyak pendengar adalah sebuah pencapaian yang menyenangkan. Dia mengaku hal tersebut menjadi mood booster saat di panggung membawakan lagunya dengan nyaman, dan bisa dinikmati oleh banyak orang.

“Aku sebenernya malah lagi fokus persiapan next single aku, baru aja beres workshop dan akan segera masuk studio. Pas lagi capek-capeknya eh denger kabar ini. Aku terharu banget. Emang boleh ya ada berita sebagus ini, ahahahaha ,” ujarnya.

