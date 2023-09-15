Superdeal Indonesia Sambangi Surabaya, Ambil Kesempatan Dadi Sugih Bareng Rek

JAKARTA - Semua arek-arek Surabaya dadi sugih. Pasalnya, Superdeal Indonesia akan datang ke Surabaya sebentar lagi.

Raih kesempatan main bareng Andhika Pratama, Edric Chandra, dan Gilang Gombloh datang ke depan mata? Selain main dan seru-seruan bareng, kamu juga punya kesempatan menang jutaan rupiah.

Sekarang saatnya ajak semua kenalanmu untuk ikut audisi Superdeal Indonesia Love Surabaya! Mulai hari ini sampai 17 September, kamu yang berusia 18-45 tahun bisa bentuk satu tim yang beranggotakan 10 orang. Pastikan seluruh anggota timmu sudah melakukan vaksin booster pertama. Buat video yang menunjukkan ekspresi paling wow dan heboh versi kamu dan timmu, kirim ke nomor Whatsapp 0812-8456-1817.

Kamu dan timmu juga bisa daftar langsung ke Royal Plaza Surabaya di Jl. A Yani No. 16-18, Wonokromo, Kota Surabaya, tanggal 17 September 2023 dari pukul 10.00 WIB. Catat tanggalnya karena semua pendaftarannya tidak dipungut biaya, ALIAS GRATIS REK!

Mau dateng langsung aja? Boleh! Kamu bisa langsung datang ke Royal Plaza Surabaya tanggal 21-23 September mulai jam 12.00 WIB. Nonton langsung detik-detik ketegangan peserta yang deal-dealan berhadiah mobil, motor, emas hingga barang – barang mewah dengan total hadiah ratusan juta. Siapa tau juga, kamu penonton beruntung yang dipilih untuk main bareng Andhika Pratama. Berangkat jalan-jalan, pulangnya jadi jutawan!

Jadi peserta juga butuh persiapan! Kamu bisa nonton keseruan Superdeal Indonesia setiap hari pukul 18.00 WIB di GTV. Kamu juga bisa update semua informasi seputar Superdeal Indonesia Love Surabaya dengan follow akun social media GTV di @officialgtvid. Kamu juga bisa saksikan semua program-program terbaik GTV lainnya melalui aplikasi RCTI+ dan Vision+.

