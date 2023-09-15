Advertisement
Vision+ In Your Shoes, Mengulik Pekerjaan yang Jarang Diketahui

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |15:25 WIB
Vision+ In Your Shoes, Mengulik Pekerjaan yang Jarang Diketahui
Vision+ In Your Shoes (Foto: ist)
JAKARTA – Vision+ In Your Shoes mencoba mengulik berbagai pekerjaan unik yang jarang diketahui. Perbedaan ini kadang terasa asing bagi kita, namun selalu ada cerita di baliknya yang menarik untuk ditelusuri.

Di Singapura, terdapat orang-orang dari berbagai pekerjaan menarik yang siap untuk membagikan kisahnya dalam sebuah serial dokumenter berjudul In Your Shoes. Mereka memiliki pekerjaan yang dianggap tak biasa atau tak konvensional.

Vision+ The One, Tim eSport dan Drama Percintaannya 

Vision+ In Your Shoes, Mengulik Pekerjaan yang Jarang Diketahui

Ketika seseorang menceritakan tentang pekerjaannya, mungkin kita tak akan asing mendengar kisah mereka yang bekerja sebagai dokter, guru, polisi, karyawan, hingga pemilik bisnis. Dalam In Your Shoes, kita bisa melihat keseharian berbagai orang dari profesi yang tak biasa, salah satunya pembuat batu nisan.

Dalam episode pertamanya, diceritakan bahwa seorang pria paruh baya asal Singapura mencari nafkah dengan membuat dan menjual batu nisan. Meski memiliki kesan yang jauh dari kata modern, rupanya proses di balik pembuatan batu nisan ini sangat banyak berkaitan dengan teknologi, sehingga sang pemilik bisnis tak pernah ketinggalan zaman.

Serial In Your Shoes terdiri dari lima episode yang berjudul Death is Only the Beginning?, The Dignity of Work, Unappreciated!, Is Passion Essential? dan Essential, Or Not?.

Apa saja kisah menarik pekerjaan-pekerjaan yang tak biasa tersebut? Profesi seperti apa yang bisa kita temukan? Anda dapat menyaksikan kisah selengkapnya dalam In Your Shoes serta berbagai film pendek Viddsee lainnya secara gratis di Vision+!

