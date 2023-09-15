Marak Judi Online, Umay Shahab Selektif Pilih Endorse

JAKARTA - Umay Shahab blakblakan soal fenomena promosi judi online yang sempat dilakukan sejumlah selebritis Tanah Air. Mantan penyanyi cilik ini pun mengaku cukup selektif memilih endorse-an yang masuk sebelum dipasarkan ke publik.

Aktor 22 tahun ini menegaskan, dirinya juga tak menjadikan endorsement sebagai mata pencahariannya. Karena itu, Umay tak mau asal menyetujui kerjasama dengan sejumlah brand.

“Iya (selektif) karena gue nggak pernah mau menjadikan (endorsement) itu sebagai mata pencaharian utama,” ungkap Umay saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Umay pun menjelaskan dirinya memiliki syarat dan tata cara sebelum menerima tawaran kerjasama dalam bentuk apapun. Baginya, memilah dan tak memfokuskan hanya pada bayaran merupakan tanggung jawab public figure sebelum bekerjasama dengan pihak brand.

Umay pun mengaku ingin menguntungkan dari sisi brand namun juga tak ingin merugikan masyarakat saat ia menerima endorsement.

“Buka cuma tentang bagaimana gue bisa dapet duit dari brand itu tapi brand itu bisa kerja sama sama gue tuh seneng gitu loh. Jadi bukan soal duitnya buat gue,” tambah Umay.

Dari fenomena ini, Umay pun semakin berhati-hati dan hanya akan menerima tawaran kerjasama dari brand yang produknya tak akan merugikan masyarakat luas.

“Pokoknya yang selama tidak berbau negatif, tidak merugikan masyarakat, gue akan support dan bisa bekerja sama,” tutup Umay.