Venna Melinda Ungkap Kriteria Calon Menantu Idaman: Bisa Jadi Teman Ibadah

JAKARTA - Venna Melinda memberi doa terbaik untuk jodoh anaknya, Verrell Bramasta. Bicara calon mantu, Venna tampaknya malu-malu untuk mengungkap kriteria calon istri idaman untuk putra sulungnya itu.

Sebenarnya, kata Venna, dirinya tidak memiliki kriteria khusus calon menantu idaman.

"Nggak ada kriteria yang paling penting pokoknya jodoh yang terbaik dari Allah itu pastinya. Mudah-mudahan bisa jadi teman ibadah Verrell, bisa jadi teman surganya Verrell nanti, atas izin Allah ya," kata Venna Melinda saat ditemui di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

"Kemudian nanti bisa membuat Verrell bahagia lahir batin, mereka punya keluarga sakinah mawadah warahmah, Athala juga gitu, pokoknya aku doain lah yang terbaik buat anak-anak," sambungnya.

Akan tetapi, mantan istri Ferry Irawan tersebut mengaku belum mengetahui pasti siapa sosok wanita yang tengah dekat dengan Verrell Bramasta.

"Kita belum cerita lagi ya mudah-mudahan kalau memang sudah dapat pasti kan cerita," ujarnya.