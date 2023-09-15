Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jaz Ajak Penonton Music Zone Anjungan Sarinah Kasmaran Bareng

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:25 WIB
Jaz Ajak Penonton Music Zone Anjungan Sarinah Kasmaran Bareng
Jaz Hayat di Music Zone by Okezone Radio (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaz sukses menghibur penonton Music Zone by Okezone Radio, yang digelar secara live di Anjungan Sarinah, Jakarta Pusat pada Jumat, (15/9/2023).

Sebelum tampil menyanyikan beberapa lagu andalannya, pemilik nama asli Aziz Hayat ini tampak menyapa penonton yang tampak antusias dengan kedatangan Jaz.

Ia juga sempat berbincang dengan kedua host mengenai perjalanan karirnya. Ternyata, Jaz dulunya adalah salah satu anggota Timnas U-16 Brunei Darussalam dan pernah ikut turnamen di Thailand pada 2007.

 BACA JUGA:



“Iya dulu pernah jadi atlet. Anggota Timnas U-16. Sekarang lebih milih jadi penyanyi, karena memang arahan dari nenek aku juga,” ujar Jaz.

Usai berbincang dengan penonton, Jaz yang tampak memesona dengan outfit edgy-nya langsung menghibur penonton lewat lagu Kasmaran.

Suara merdunya tampak sukses menghanyutkan penonton. Mereka bak dibuat kasmaran dengan pesona dan suara merdu Jaz.

Musisi asal Brunei Darussalam ini sebenarnya baru saja merilis single Bersamamu di bulan Juni kemarin. Menariknya, single baru dari Jaz masih mengusung vibe yang sama seperti album pertamanya.

"Tidak ada perubahan yang signifikan dalam single Bersamamu. Single baru ini memiliki sebuah pesan yang menarik, yaitu kita harus bersyukur dan merasa beruntung karena sudah diberikan seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita," jelas Jaz.

 BACA JUGA:

