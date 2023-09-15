Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kisah Sukses Igor Saykoji Turunkan Berat Badan hingga 37 Kg

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |22:01 WIB
Kisah Sukses Igor Saykoji Turunkan Berat Badan hingga 37 Kg
Igor Saykoji sukses diet hingga turun 37 kg (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rapper Ignatius Rosoinaya Penyami atau yang lebih dikenal Igor Saykoji tampil lebih langsing belakangan ini. Igor sukses menurunkan berat badannya hingga 37 kilogram.

Pelantun Online itu menjelaskan perubahan fisiknya kini tak luput dari campur tangan sang istri.

Dia bahkan merasa dijebak oleh istrinya sehingga harus menjalani pola hidup sehat.

"Prosesnya dijebak istri ke dokter gizi. Sebetulnya yang rajin ke dokter gizi itu istri, setelah jalan sebulan, kemudian dijebak ke dokter gizi. Disuruh nemenin awalnya eh ternyata di sana udah di daftarin," kata Igor Saykoji saat ditemui di Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2023).

Kisah Sukses Igor Saykoji Turunkan Berat Badan hingga 37 Kg

"Sampai sana langsung dibongkar semuanya, kebiasaannya, berat badannya berapa, jadi akhirnya tahu. Yaudah karena sudah kepalang basah terus disuruh ikutin program diet," sambungnya.

Saat itu, Igor dianjurkan dokter untuk memperketat pola makannya. Dia pun hanya boleh mengonsumsi jenis makanan yang aman untuk penderita obesitas.

"Dietnya juga sebetulnya nggak sulit-sulit banget, dokter gizi itu baik, mereka nanya 'suka makan apa?' Ya sebisa mungkin di cariin makanan yang cocok buat kita supaya kita bisa ngubah," jelasnya.

